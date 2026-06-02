Perfekter Heimabschied für Hoff: Freren schlägt Emsbüren

Dabei erwischte Freren einen guten Start in die Begegnung und ging früh in Führung. „Wir sind gut reingekommen, ein bisschen glücklich. Es war so ein Ping-Pong-Tor von Christoph Ahrens, aber mit einer gewissen Entschlossenheit, wo er dann wirklich auch den Ball erkämpft hat, um dann das Tor zu erzielen“, erklärte Hoff nach der Partie.

Nach dem Seitenwechsel belohnte sich Emsbüren schließlich für den betriebenen Aufwand. Mit einer sehenswert herausgespielten Kombination gelang den Gästen der verdiente Ausgleich. „Dann kamen die aus der Halbzeit raus, machen ein sehr schönes Tor, gut kombiniert, dann auch zum verdienten 1:1 zu dem Zeitpunkt“, analysierte Hoff.

Die Gäste aus Emsbüren, die als Aufsteiger eine starke Saison spielen und sich längst im gesicherten Tabellenmittelfeld etabliert haben, zeigten sich davon jedoch wenig beeindruckt. Die Concordia suchte früh den Weg nach vorne und setzte Freren immer wieder unter Druck. „Emsbüren war engagiert, ist vorne draufgegangen, die waren total mutig, haben uns früh unter Druck gesetzt“, sagte Hoff. Die Führung gab seiner Mannschaft dennoch die nötige Sicherheit im Spiel.

Doch die SG Freren fand die passende Antwort. Mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Gastgeber den Druck und kamen erneut zur Führung. „Aber wir konnten am Ende hintenraus nochmal den Druck erhöhen. Wir machen dann auch mit einer guten Kombination über Jan-Hendrik Wecks, Aaron Mersch und zum Schluss Patrick Stegemann das Tor“, schilderte Hoff die entscheidende Szene.

In der Schlussphase machte Freren schließlich alles klar und setzte mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt unter einen erfolgreichen Heimnachmittag. „Im Endeffekt konnten wir zum Schluss den Deckel draufsetzen mit dem 3:1“, freute sich Hoff.

Der Sieg hatte für den scheidenden Trainer dabei eine besondere Bedeutung. „Es war natürlich ein schöner Abschluss im Waldstadion. Ein schöner Abschluss für mich, für alle die gehen – die Erinnerungen bleiben“, sagte Hoff nach seinem letzten Heimspiel als Trainer der SG Freren.

Sportlich ist die Saison für die SG Freren damit noch nicht beendet. Durch den Erfolg bleibt das Rennen um den dritten Tabellenplatz spannend. Am kommenden Freitag wartet mit dem Auswärtsspiel bei der Weißen Elf Nordhorn das letzte Saisonspiel – und gleichzeitig das letzte Spiel von Florian Hoff als Trainer der SG Freren.

Die Zielsetzung ist dabei klar formuliert. „Nächste Woche müssen wir noch einmal ran, da geht es um Platz 3. Das Ding wollen wir unbedingt ziehen. Wir wollen Dritter werden und deswegen heißt es diese Woche nochmal fleißig sein. Um dann hoffentlich mit einem Sieg am Freitag den 3. Platz in der Bezirksliga zu sichern und auf die überragende Saison den Deckel drauf zu packen, damit wir uns belohnen.“