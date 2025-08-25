Perfekter Einstand für Paul Simonis

Der VfL Wolfsburg ist erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Cheftrainer Paul Simonis setzte sich am Samstagnachmittag mit 3:1 (1:1) beim 1. FC Heidenheim durch und bescherte ihrem neuen Coach damit einen gelungenen Einstand. Andreas Skov Olsen erzielte die frühe Führung, Leonardo Scienza glich zwischenzeitlich aus. Nach der Pause sorgten die eingewechselten Mattias Svanberg und Mohammed Amoura für die Entscheidung.
Die Gastgeber begannen mutig, doch die klareren Chancen hatte der VfL. Pejcinovic, Wimmer und Arnold verpassten zunächst knapp, ehe Skov Olsen nach 20 Minuten sehenswert zum 1:0 traf. Heidenheim kam durch einen direkt verwandelten Freistoß von Scienza zum Ausgleich (29.). Wolfsburg hatte bis zur Pause weitere Gelegenheiten, blieb aber im Abschluss glücklos.
Nach Wiederanpfiff blieb der VfL tonangebend. Simonis brachte Svanberg und Amoura – ein Wechsel mit Wirkung: Svanberg köpfte nach Flanke von Kapitän Arnold das 2:1 (66.), Amoura verwandelte kurz vor Schluss einen Foulelfmeter sicher zum Endstand (87.).
Stimmen zum Spiel
Trainer Paul Simonis zeigte sich nach seinem erfolgreichen Bundesliga-Debüt zufrieden: „Wir haben es insgesamt über weite Strecken dominiert und die besseren Chancen kreiert. Aber Heidenheim hat eine ganz besondere Kraft, das hat man nach dem Ausgleich gesehen. In dieser Phase hatten wir auch ein bisschen Glück. Insgesamt bin ich sehr stolz auf die Mannschaft.“
FCH-Coach Frank Schmidt dagegen haderte mit dem Auftritt seiner Elf: „Der Start war überhaupt nicht gut. Wolfsburg kann nach zwei Minuten schon führen, dann die Szene mit Diant, wo wir Glück haben, dass er nicht letzter Mann ist. Wir hatten eine hohe Fehlerquote und haben berechtigt 0:1 hinten gelegen. Durch Leos Freistoß sind wir zurückgekommen, aber insgesamt war es ein hochverdienter Sieg für Wolfsburg.“
Ausblick
Mit dem Auswärtserfolg hat Wolfsburg die Basis für einen gelungenen Saisonstart gelegt. Am kommenden Samstag steht der erste Heimauftritt an: Gegner ist der 1. FSV Mainz 05 (Anstoß 15.30 Uhr).
Tore:
0:1 Skov Olsen (20.), 1:1 Scienza (29.), 1:2 Svanberg (66.), 1:3 Amoura (87., Foulelfmeter)
Zuschauer: 15.000 in der Voith-Arena (ausverkauft)