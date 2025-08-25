– Foto: IMAGO

Perfekter Einstand für Paul Simonis Wolfsburg siegt zum Bundesliga-Auftakt 3:1 in Heidenheim – Joker Svanberg und Amoura entscheiden die Partie Verlinkte Inhalte Bundesliga Wolfsburg Heidenheim

Der VfL Wolfsburg ist erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Cheftrainer Paul Simonis setzte sich am Samstagnachmittag mit 3:1 (1:1) beim 1. FC Heidenheim durch und bescherte ihrem neuen Coach damit einen gelungenen Einstand. Andreas Skov Olsen erzielte die frühe Führung, Leonardo Scienza glich zwischenzeitlich aus. Nach der Pause sorgten die eingewechselten Mattias Svanberg und Mohammed Amoura für die Entscheidung.

Die Gastgeber begannen mutig, doch die klareren Chancen hatte der VfL. Pejcinovic, Wimmer und Arnold verpassten zunächst knapp, ehe Skov Olsen nach 20 Minuten sehenswert zum 1:0 traf. Heidenheim kam durch einen direkt verwandelten Freistoß von Scienza zum Ausgleich (29.). Wolfsburg hatte bis zur Pause weitere Gelegenheiten, blieb aber im Abschluss glücklos. Nach Wiederanpfiff blieb der VfL tonangebend. Simonis brachte Svanberg und Amoura – ein Wechsel mit Wirkung: Svanberg köpfte nach Flanke von Kapitän Arnold das 2:1 (66.), Amoura verwandelte kurz vor Schluss einen Foulelfmeter sicher zum Endstand (87.).

Stimmen zum Spiel Trainer Paul Simonis zeigte sich nach seinem erfolgreichen Bundesliga-Debüt zufrieden: „Wir haben es insgesamt über weite Strecken dominiert und die besseren Chancen kreiert. Aber Heidenheim hat eine ganz besondere Kraft, das hat man nach dem Ausgleich gesehen. In dieser Phase hatten wir auch ein bisschen Glück. Insgesamt bin ich sehr stolz auf die Mannschaft.“