Perfekter Einstand für Heiko Günther bei der SpVgg. Buchenbach

Heiko Günther holt in seinem ersten Punktspiel mit der SpVgg. Buchenbach einen Dreier gegen Ballrechten-Dottingen. Der TV Köndringen bezwingt den Tabellenzweiten FC Denzlingen II mit 3:0.

Im Winter hatte Heiko Günther den Cheftrainerposten beim Bezirksliga-Aufsteiger SpVgg. Buchenbach übernommen. Im ersten Punktspiel durfte er sich über einen 2:1-Erfolg gegen Ballrechten-Dottingen freuen. "Anfangs haben wir noch mit angezogener Handbremse gespielt", fand der Coach. Die Dottinger profitierten von der Zurückhaltung der Dreisamtäler und gingen in Führung. Mehr dazu und zum kompletten Nachklapp im BZ-PLUS-ARTIKEL.