Perfekter Einstand: Ex-Löwe Volland trifft nach Thalhofen-Rückkehr

Zwei Wochen ist der Abschied von Kevin Volland beim TSV 1860 München nun her. Am Wochenende bestritt der Allgäuer sein erstes Testspiel mit dem FC Thalhofen.
Schluss mit dem Profifußball und wieder rein in den Amateurfußball. Nachdem Kevin Volland vor rund zwei Wochen offiziell seine Profikarriere beim TSV 1860 München beendet hat, lief er am vergangenen Wochenende für seinen Heimatverein auf. Der 33-Jährige stand beim Testspiel des FC Thalhofen gegen die Spielgemeinschaft Betzigau/Wildpoldsried e.V. natürlich in der Startelf. Nach einem frühen Gegentor war es Volland selbst, der in der 14. Spielminute zum 1:1-Ausgleich traf. Am Ende gewann der FC Thalhofen mit 6:2.
Perfekter hätte der Einstand bei seiner Rückkehr kaum sein können. Einziges Manko vielleicht: Sein Bruder Robin, der schon seit 2023 wieder für den Klub aus dem Allgäu aktiv ist, fehlte im Testspiel. Das wird sich mit Sicherheit aber bald nachholen lassen. Robin Volland ist beim Bezirksligisten einer der Leistungsträger. Auch wenn er im Gegensatz zu Kevin keine Profierfahrung hat, sammelte er mehrere Jahre Erfahrung in der Bayernliga. Vorstellbar, dass die Brüder bald im Duo kräftig die Liga aufwirbeln.
Kevin Volland spielte als Kind bis 2005 beim FC Thalhofen. Dann wechselte er in die Jugend des FC Memmingen, wo er jedoch nur ein Jahr blieb. Über die TSG Thannhausen kam er 2007 zu den Löwen, für die er erst in der U17 und U19 spielte, ehe er ab 2010 Teil der ersten Mannschaft wurde. Seine Karriere führte ihn unter anderem weiter zur TSG 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen, AS Monaco und Union Berlin. Bis in die deutsche Nationalmannschaft, für die er 15 Länderspiele bestritt. 2025 kehrte er zum TSV 1860 München zurück.
Und nun ist er in seiner Fußballgeschichte eben nochmal einen Schritt zurückgegangen. Zurück zu den Wurzeln, die er während seiner gesamten Karriere nie vergessen hat – in seine ländliche Heimat im Ostallgäu. Sein erstes Pflichtspiel dürfte Volland am Wochenende geben, wenn der FC Thalhofen in der ersten Runde des Toto-Pokals auf seinen Ex-Verein FC Memmingen trifft.