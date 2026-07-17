Perfekter Einstand: Ex-Löwe Volland trifft nach Thalhofen-Rückkehr

Kevin Volland, hier noch im Trikot des TSV 1860 München, erlebte ein erfolgreiches Debüt bei Thalhofen. – Foto: Imago Images/FuPa

Schluss mit dem Profifußball und wieder rein in den Amateurfußball. Nachdem Kevin Volland vor rund zwei Wochen offiziell seine Profikarriere beim TSV 1860 München beendet hat, lief er am vergangenen Wochenende für seinen Heimatverein auf. Der 33-Jährige stand beim Testspiel des FC Thalhofen gegen die Spielgemeinschaft Betzigau/Wildpoldsried e.V. natürlich in der Startelf. Nach einem frühen Gegentor war es Volland selbst, der in der 14. Spielminute zum 1:1-Ausgleich traf. Am Ende gewann der FC Thalhofen mit 6:2.

Perfekter hätte der Einstand bei seiner Rückkehr kaum sein können. Einziges Manko vielleicht: Sein Bruder Robin, der schon seit 2023 wieder für den Klub aus dem Allgäu aktiv ist, fehlte im Testspiel. Das wird sich mit Sicherheit aber bald nachholen lassen. Robin Volland ist beim Bezirksligisten einer der Leistungsträger. Auch wenn er im Gegensatz zu Kevin keine Profierfahrung hat, sammelte er mehrere Jahre Erfahrung in der Bayernliga. Vorstellbar, dass die Brüder bald im Duo kräftig die Liga aufwirbeln.