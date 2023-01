»Perfekter Baustein für Neuausrichtung«: Steiger wird Plattling-Coach Der 39-jährige Lehrer kehrt ein drittes Mal an die Rennbahn zurück und soll eine schlagkräftige Truppe formen

Der 39-Jährige ist ein Altbekannter an der Rennbahn in Plattling, da er bereits von 2014 bis 2016 sowie in der Spielzeit 2018/2019 die Fussballschuhe für die Spvgg geschnürt bzw. bereits das Kommando für die erste Mannschaft übernommen hatte. Aktuell ist er selbst noch als Spieler beim Kreisligisten FC Vilshofen aktiv.





Steiger soll die Entwicklung der neu formierten Truppe um Tobias Eckl, Denis Chirinciuc, Jan Karabas und Co. in der kommenden Saison vorantreiben und vor allem die Eigengewächse der Spvgg in deren persönlichen Prozess begleiten und fördern. "Stax ist unserer Ansicht nach der perfekte Baustein für die Neuausrichtung der ersten Herrenmannschaft in den kommenden Jahren und soll gemeinsam mit frischem Wind in der Spvgg, auf mehreren Schultern verteilt für den sportlichen Erfolg, sowie die persönliche Weiterentwicklung der jungen Spieler sorgen“, sagt Plattlings neuer Sportlicher Leiter Michael Döschl.





Kombiniert mit erfahrenen Spielern wie Fuchs und Kratschmann sollen vor allem die „jungen Wilden“ wie die Brandl-Brüder, Jakob, Damböck, Saller, Frodl und Gwinner das Gerüst für die kommenden Spielzeiten bilden. Steiger bewies bereits in den vergangenen Jahren, unter anderem beim Landesligisten TSV Bogen, dass er die Fähigkeit besitzt eine Mannschaft zu formen und diese mit einer Spielidee auszustatten.





"Michael kann auf die Arbeit von unseren beiden aktuellen Trainern Filiz und Sipos aufbauen, die in den verbleibenden zehn Spielen nochmal alles geben werden, um den vor uns platzierten Mannschaften in der Kreisliga richtig Druck zu machen“, betont Döschl. Die Spvgg Plattling rangiert aktuell mit 26 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und möchte in der Rückrunde mit positiven Resultaten aufhorchen, um da zu sein, wenn die Konkurrenz um den zweiten Tabellenplatz Punkte liegen lassen. "Nach den Gesprächen mit unseren bestehenden Spielern in der Winterpause, die fast komplett für die neue Spielzeit zugesagt haben, spürt man die Aufbruchsstimmung und den Ehrgeiz die unglücklich verlorenen Spiele in der Vorrunde vergessen zu machen“, führt Michael Breu, ein weiteres Mitglied der sportlichen Leitung an.





Man wird sich für die neue Saison punktuell durchaus noch mit Spielern verstärken, die das bereits bestehende Mannschaftsgefüge sinnvoll ergänzen sollen. "Das Gerüst steht, mit Verstärkungen sind wir in Gesprächen fortgeschritten und eventuell werden wir Michael Steiger auch noch Unterstützung auf der Trainerebene zur Verfügung stellen“, berichtet Döschl. Ebenso werden auch fortlaufend neue Strukturen und Ideen im Bereich der Herrenmannschaft eingeführt, um Trainer, wie Spielern optimale Rahmenbedingungen bieten zu können. Besonders wichtig ist der sportlichen Leitung, dass vor allem auch das gesellschaftliche Engagement durch die Spieler innerhalb des Vereins vorgelebt wird.





Michael Steiger freut sich auf jeden Fall auf die erneute Möglichkeit die Spvgg Plattling zu trainieren, zu welcher er über die ganzen Jahre hinweg eine enge Bindung aufgebaut hat und auch gerade deswegen hochmotiviert ist mit alten Weggefährten neue Impulse im Verein zu setzen. "Die Leute bei der Spvgg sind mir über die Jahre hinweg ans Herz gewachsen, zudem sind enge Freunde im Verein, die künftig etwas bewegen möchten. Ich will gerne meinen Teil als Trainer dazu beitragen und freue mich auf die Herausforderung, die Mannschaft und auf das Vorhaben, was mir präsentiert wurde“, lässt er verlauten. Voraussichtlich wird Steiger selbst vorwiegend an der Seitenlinie Platz nehmen, jedoch dies auch vom Saisonverlauf abhängig machen, ob er selbst nochmal aktiv ins Spielgeschehen eingreift.





Im Verein freut man sich sehr, dass man einen solchen Hochkaräter auf der Trainerbank verpflichten konnte, der durchaus höherklassige Anfragen auf dem Tisch hatte. Die sportliche Leitung ist zuversichtlich, dass man mit dieser Weichenstellung wieder für Kontinuität in der sportlichen Verantwortung sorgt und blickt hoffnungsvoll auf das sportliche Kalenderjahr 2023.