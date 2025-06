Perfekter Abschluss! M2 beendet Saison auf Rang 5

Von Beginn an zeigte sich die Stahl-Elf hoch konzentriert, ließ den Ball gut laufen und setzte früh erste offensive Akzente. Bereits in der 11. Spielminute war es Hendrik, der die erste Möglichkeit des Spiels eiskalt nutzte und den Ball sehenswert im Winkel zum 1:0 versenkte. Auch im weiteren Verlauf dominierte Unterwellenborn das Spielgeschehen und konnte in der 31. Minute nachlegen: Schmarvin schloss einen schönen Angriff ebenfalls per Sonntagsschuss in den Winkel ab – ein echtes Traumtor zum 2:0. Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause. Auch im zweiten Durchgang änderte sich wenig. Die Gäste blieben spielbestimmend und ließen Lehesten kaum zur Entfaltung kommen. In der 54. Minute fiel bereits die Vorentscheidung: Nach einem präzisen Freistoß von Max Gropp köpfte Lukas Grösche zum 3:0 ein. Lehesten hatte dem kaum noch etwas entgegenzusetzen und fiel stattdessen durch unnötige Foulspiele auf. In der 55. Minute wurde Kapitän Christian Bauer unter großem Applaus ausgewechselt – für ihn kam Pascal in die Partie. Es folgten weitere Wechsel: In der 62. Minute kam „Ice“ für Max, in der 76. Minute ersetzte Ebsen den starken Fisch. Am Ergebnis änderte sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr.

Fazit: