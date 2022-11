„Perfekter Abschluss“ für den BCA - Koston verärgert: „Kein Fußballplatz, sondern eine Frechheit“ Stimmen zum Derby

Aufsteiger BC Attaching hat sich am Wochenende im Heimspiel knapp mit 2:1 gegen die SpVgg Kammerberg durch. Die Stimmen zum Derby.

Mathias Staudigl (BC Attaching, Kapitän): „Der Trainer hat uns gut auf das Spiel eingestellt. Wir waren kämpferisch sehr stark und haben das gezeigt, was bei diesen Platzverhältnissen gefragt war. Wir hatten Ausfälle, die haben wir aber eins zu eins ersetzt. Jeder war heute stark. Am Ende des Tages haben wir unsere Chancen genutzt und verdient gewonnen.“

Enes Mehmedovic (BC Attaching, Trainer): „Die erste Hälfte war ausgeglichen, nach der Halbzeitpause waren wir besser. Wir wollten unbedingt gewinnen, und das hat man gemerkt. Wir haben kämpferisch, läuferisch und spielerisch mit einem sehr guten Gegner mitgehalten. Es war der perfekte Abschluss für uns. Ich bin sehr zufrieden, wie wir trotz der vielen Ausfälle zu Saisonbeginn in der Tabelle dastehen.“

SpVgg-Kammerberg-Trainer Matthias Koston nach der Derby-Pleite in Attaching.

Matthias Koston (SpVgg Kammerberg, Spielertrainer): „Mich ärgert, dass wir in den zehn Minuten nach der Halbzeit nicht auf dem Platz waren und das Spiel weggeworfen haben. Der Elfer war die spielentscheidende Szene. Meiner Meinung nach war es kein Foul, sondern eine Konzessionsentscheidung. Auf dem Untergrund war es danach schwer. Das ist kein Fußballplatz, sondern eine Frechheit. Wir müssen aus diesen Spielen lernen.“

Maximilian Schaar (SpVgg Kammerberg, Kapitän): „Die Platzverhältnisse waren der Wahnsinn. Bezirksliga-Niveau war auf diesem Untergrund eigentlich nicht möglich. Wir mussten uns wegen der Ausfälle erstmal sortieren, vor allem in der Defensive haben wir in dieser Konstellation so noch nie zusammengespielt. Entscheidend waren dann die zehn bis 15 Minuten nach der Pause mit dem Elfer, der aus meiner Sicht keiner war.“ (stm)