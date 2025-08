Perfekter (Ab-)Schluss: Münchner 300-Tore-Mann Söltl beendet Karriere

Fast 300 Tore: Stürmer-Legende Robert Söltl beendet seine Karriere mit einem echten Highlight

Söltl machte in Aschheim nicht nur gegen den FC Bayern auf sich aufmerksam: Er wagte 2008 den Sprung zum FC Ismaning in die Oberliga Bayern (damals 4. Liga), kehrte zurück, spielte in Nord München-Lerchenau, in der Regionalliga beim FC Unterföhring, wieder in Aschheim, ehe er 2022 in Harthof ein Zuhause fand. Und am Ende fast 300 Tore auf dem Konto stehen hat.