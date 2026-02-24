Perfekte Symbiose: Danny Graf bleibt Illschwang erhalten „Dieser Verein ist für mich nicht nur ein Job, sondern Freunde und Familie geworden“, betont der Trainer des A-Klassen-Ersten im Zuge seiner Verlängerung von Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Danny Graf gibt auch nächste Saison den Ton an beim SV Illschwang. – Foto: Felix Dirscherl

Binnen weniger Wochen musst die Entscheidungsträger des SV Illschwang einen neuen Trainer für die Saison 2023/24 finden. Schließlich wurden sie sich mit Danny Graf einig. Der damals 33-Jährige brachte zwar Erfahrung aus dem Jugendbereich mit, war allerdings bis dahin im Herrenbereich als Trainer noch nicht in Erscheinung getreten. Rückblickend erwies sich die Entscheidung der Zusammenarbeit als Glücksgriff – für beide Seiten.

In seinen bisherigen zweieinhalb Spielzeiten konnte Graf zeigen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Unter seiner Leitung belegten die Illschwanger einmal den dritten und einmal den vierten Tabellenplatz in der A-Klasse Nord Amberg/Weiden. Vor dem Re-Start grüßt die Mannschaft sogar von der Tabellenspitze. Die Konkurrenz im Meisterrennen hängt dem SVI jedoch am Rockzipfel. Ganz gleich ob es am Ende mit dem Aufstieg klappt oder nicht: Auch in der kommenden Saison heißt Illschwangs Trainer Danny Graf. Dieser Tage konnte der Verein die Vertragsverlängerung mit seinem Übungsleiter unter Dach und Fach bringen.



Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich passt die Zusammenarbeit hervorragend. Graf betont im Zuge der Verlängerung: „Dieser Verein ist für mich nicht nur ein Job, sondern Freunde und Familie geworden.“ Der 36-jährige Ensdorfer freut sich über das entgegengebrachte Vertrauen: „Es freut mich enorm, dass der Verein mir weiter vertraut und wir unseren Illschwanger Weg gemeinsam weitergehen können.“





Auch in der Spartenleitung war man sich schnell einig, unabhängig vom Ausgang der aktuellen Saison, weiterhin mit Graf zu planen. Spartenleiter Florian Roth erklärt dazu: „Die Stimmung, die Danny in der Mannschaft erzeugt hat, ist einfach überragend. Die Verbindung zwischen Jung und Alt funktioniert hervorragend. Deshalb gab es für uns zu keiner Zeit einen Grund, über eine Veränderung nachzudenken.“



Trotz der aktuell aussichtsreichen sportlichen Situation betonen beide Seiten, dass im Verein kein zusätzlicher Druck in Richtung Aufstieg aufgebaut wird. Natürlich wolle man am Ende der Saison das bestmögliche Ergebnis erreichen, eine Prognose wolle man jedoch bewusst nicht abgeben. Der Startschuss für die Restrückrunde in der A-Klasse Nord fällt am 14. März mit einem Heimspiel gegen Concordia Hütten.