Perfekte Saison gestoppt: Landesklasse-Primus kassiert Lucky Punch

Wegbereiter des wichtigen Auswärtssieges - mit diesem baut der Tabellenelfte den Vorsprung auf die Abstiegszone aus - war David Scheinert. Der etatmäßige Torjäger der Landesliga Elf (30 Treffer in 25 Partien) half nicht als einziger bei der SSV-Reserve aus. Auch sein Bruder Florian Scheinert und Xaver-Dan Haak spielten wie schon beim 7:1-Erfolg in der Vorwoche gegen den SV Liesten wieder für die Zweitvertretung auf.

Zu Gast beim Burger BC, der bis dato die Maximalausbeute von 75 Zählern auf dem Konto hatte, sorgte David Scheinert kurz vor der Stundenmarke für die Gästeführung (57.). Nachdem SSV-Keeper Benjamin Siegel einen Elfmeter von Burgs Adam Grisgraber parierte, folgte fast im Gegenzug das 2:0 der Gäste - erneut durch Scheinert (70.).

Erste Niederlage des Burger BC seit mehr als einem Jahr

In der Schlussphase rappelte sich der BBC noch einmal auf. Mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten sorgte Eddie Siebert für den Ausgleich (80., 84.). Doch den Lucky Punch setzten die Gäste aus der westlichen Altmark: In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Michel Berger für das 3:2 des SSV 80 Gardelegen II und damit für die erste Burger Niederlage in einem Ligaspiel seit April 2025.