Perfekte Rückkehr auf den Platz für Robert Wilschrey

Dass der Landesligist SC Kapellen unter Personalnöten leidet, ist in der laufenden Saison zum Dauerzustand geworden. Das war am Sonntag vor der Partie beim SSV Bergisch Born nichts anders. Deswegen war Trainer Lennart Ingmann im Vorfeld der Partie auf Robert Wilschrey zugegangen, um abzuklären, ob der sich nach über einem Jahr Verletzungspause wieder fit für einen Einsatz fühlt.

Als er sein Okay gab, war er für die zweite Hälfte vorgesehen. Doch als dann Luca Spasovski nach 30 Minuten verletzt vom Feld ging, musste das Comeback vorgezogen werden. Und es wurde ein Comeback für den SCK-Kapitän, wie es besser nicht hätte laufen können. Beim 4:3-Sieg war er als Innenverteidiger an allen Kapellener Toren beteiligt und das lädierte rechte Knie machte auch keine Probleme.

„Das Gefühl in den Füßen ist noch da. Direkt mit meinem zweiten Ballkontakt habe ich unser erstes Tor eingeleitet“, sagt Robert Wilschrey. Dass der inzwischen 35-Jährige noch mal auf dem Niveau auf den Fußballplatz zurückkehren würde, ist beileibe keine Selbstverständlichkeit. Schließlich war es eine schwere Verletzung im linken Knie, die seine Karriere als Profifußballer ausbremste und in deren Folge er 2013 den Weg zum damals noch in der Oberliga kickenden SC Kapellen fand. In der finalen Phase der Saison 2023/2024 zog er sich dann im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu, was auch ein Grund dafür gewesen sein dürfte, dass die Kapellener letztlich ganz knapp den Oberliga-Aufstieg nicht schafften.

Doch trotz aller Enttäuschung über die erneute Blessur und den verpassten Aufstieg: Trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters war Robert Wilschrey sofort klar, dass er so auf keinen Fall von der Bühne abtreten will. Deswegen quälte er sich für seine Rückkehr auf den Platz. Neben seinem Beruf in der Fitnessbranche pendelte er zwischen ärztlich verordneter Rehabilitation und zusätzlichen Einheiten im Kraftraum. Ins Mannschaftstraining stieg er erst wieder vor ein paar Wochen ein, wobei er noch mal eine Pause einlegen musste, weil der Rücken die höheren Belastungen zunächst nicht mitmachen wollte. Doch gegen Bergisch Born war der Moment gekommen, auf den Robert Wilschrey so lange hingearbeitet hatte.