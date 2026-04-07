Perfekte Ostern für Neugablonz Kreisligist lässt zweiten Sieg folgen +++ Oberstdorf gewinnt Verfolgerduell gegen Seeg +++ Oberstaufen bezwingt den Spitzenreiter von red · Heute, 19:31 Uhr · 0 Leser

Vollversammlung vor dem Blonhofer Tor: Zweimal musste Blonhofens Keeper Wolfgang Ried gegen Neugablonz hinter sich greifen. – Foto: Stefan Günter

Das lange Osterwochenende in der Allgäuer Kreisliga Süd hätte für den BSK Olympia Neugablonz kaum besser laufen können. Nach dem 10:0 gegen Türksport Kempten legten die Schmuckstädter am Ostermontag nach und setzten sich auch beim FC Blonhofen mit 2:0 durch. Weniger gut lief es für den Spitzenreiter TSV Kottern II, der beim Kellerkind SG Osterstaufen/Stiefenhofen mit 1:2 verlor. Das Verfolgerduell gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg konnte der FC Oberstdorf für sich entscheiden.

Der BSK Olympia Neugablonz setzte sich im Nachholspiel mit 2:0 gegen den FC Blonhofen durch. Lange Zeit blieb die Partie offen, ehe Benjamin Maier in der 77. Minute einen Elfmeter zur Führung verwandelte. In der 89. Minute sorgte Denis Hoxhaj nach Vorarbeit von Can Balcioglu für die Entscheidung.

Schiedsrichter: Markus Schwenk (Issing) - Zuschauer: 150

Das Schlusslicht FC Türksport Kempten kassierte die nächste klare Niederlage, gegen den SV Mauerstetten hieß es am Ende 0:6. Maximilian Kraus eröffnete in der 18. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel stellte Jonathan Vuist per Elfmeter auf 0:2 (59.), ehe Leon Scheske in der 72. Minute das dritte Tor nachlegte. In der Schlussphase drehte Kraus noch einmal auf und schnürte mit Treffern in der 79., 86. und 88. Minute schaffte einen lupenreinen Hattrick zum deutlichen 0:6-Endstand.

Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 100

Der TSV Obergünzburg dominierte sein Heimspiel gegen den FC Füssen und feierte einen souveränen 4:0-Erfolg. Nikola Cvetic brachte den TSV in der 26. Minute nach einem klugen Rückpass von Andreas Hanslick in Führung. Nach der Pause erhöhte Dominik Heinold per Elfmeter auf 2:0 (53.), nachdem er selbst gefoult worden war. In der 76. Minute traf Heinold erneut nach einem gelungenen Doppelpass mit Benjamin Dorn. Den Schlusspunkt setzte Hanslick in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Heinold.

Schiedsrichter: Alois Hammerschmidt (Kempten) - Zuschauer: 80

Im Oybele-Stadion setzte sich der FC Oberstdorf gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg mit 1:0 durch. Die erste Hälfte blieb torlos, wurde jedoch aus Oberstdorfer Perspektive durch die Gelb-Rote Karte für Pirmin Wegele in der 40. Minute überschattet. In Unterzahl gelang Christian Lingg in der 65. Minute trotzdem der entscheidende Treffer für den FCO. Eine Zeitstrafe gegen Markus Stölzle (FCO) in der Nachspielzeit hatte keinen Einfluss mehr auf den Spielverlauf.

Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 100

Der SC Untrasried zeigte gegen den den TSV Buching/Trauchgau eine starke Leistung und siegte mit 5:1. Bereits in der ersten Minute traf Samuel Prinz nach einer Flanke von Tobias Kopf zur frühen Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Prinz auf 2:0. Alexander Gropper stellte in der 28. Minute auf 3:0. In der zweiten Halbzeit traf Benjamin Tauscher per Kopf nach einer Ecke sogar zum 4:0 (61.). Dann war auch Buching mal am Zug, Sebastian Mathe gelang in der 72. Minute der Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte Tobias Kopf mit einem sehenswerten Treffer in der Nachspielzeit.

Schiedsrichter: Roman Braukmann (Leutkirch) - Zuschauer: 123

Im Felsenstadion sorgte die SG Oberstaufen/Stiefenhofen mit dem 2:1-Erfolg gegen den TSV Kottern II für eine Überraschung. Der Spitzenreiter ging durch Giuseppe Savoca in der 39. Minute zunächst in Führung und blieb lange Zeit vorne. Erst in der Schlussphase gelang Marcel Fink der Ausgleich für die Gastgeber (73.). In der Nachspielzeit sorgte Lukas Freidl mit seinem Treffer für den umjubelten 2:1-Sieg der SG.

Schiedsrichter: Luca Zienecker (Wolpertswende) - Zuschauer: 100

Der VfB Durach II hat sich durch den 2:1-Siieg gegen den SSV Wertach von der Abstiegszone etwas abgesetzt.. Nikolas Leibbrandt brachte die Landesliga-Reserve kurz vor der Pause nach Vorlage von Lukas Hoschka in Führung (42.). In der 63. Minute erhöhte Leibbrandt mit seinem zweiten Treffer, diesmal vorbereitet von Fabian Hörmann. Marius Führer verkürzte in der 82. Minute per Elfmeter für Wertach. Eine Zeitstrafe gegen Raphael Kocher in der Nachspielzeit erschwerte dem SSV jedoch eine mögliche Aufholjagd.

Schiedsrichter: Tobias Rothermel (Obergünzburg) - Zuschauer: 100