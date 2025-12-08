Perfekte Hinrunde: MSV Duisburg ist souveräner Herbstmeister

13 Spiele, 13 Siege, 39 Punkte - das ist die perfekte Ausbeute der Frauen des MSV Duisburg nach der ersten Saisonhälfte in der Niederrheinliga. Mit acht Punkten Vorsprung grüßen die Zebras in der Tabelle von der Spitzenposition und peilen nun die perfekte Saison an. FuPa Niederrhein hat nach dem Hinrunden-Finale mit Trainer Abdulrahman Saket gesprochen.

Schon in der Vorbereitung zeigte seine Mannschaft, was in ihr steckt. "Wir haben bewusst auch gegen höherklassige Gegner aus der Regionalliga getestet und diese zum Teil auch besiegen können", erklärt Saket. Nach einem 6:0-Sieg in der ersten Runde um den Niederrheinpokal folgte in der Liga gleich ein Statement: 16:0 wurde Rot-Weiß Oberhausen aus dem Stadion gefegt und der Grundstein einer erfolgreichen Hinrunde gelegt. "Wir haben uns von Spiel zu Spiel verbessert, sodass wir jetzt auch verdient Hinrunden-Meister geworden sind", betont der Übungsleiter nach dem 13. Sieg im 13. Spiel.

Mit großen Erwartungen sind die MSV-Frauen im Sommer in das Abenteuer Niederrheinliga gestartet. Gab es 2024 noch Bundesliga-Fußball an der Wedau, zog der Verein die Frauen-Mannschaft im Sommer zurück. Die nominell erste Mannschaft bestritt in der vergangenen Spielzeit keine Partie und wurde im Sommer neu aufgestellt - mit Erfolg. "Die Aufgabe war gar nicht so einfach. Wir mussten viele Spielerinnen integrieren und aus ihnen ein Team formen. Dann mussten wir schauen, dass wir ein Spielsystem etabliert bekommen. Das hat relativ schnell funktioniert, weil die Spielerinnen auch hervorragend ausgebildet sind und sie wissen, was zu tun ist", blickt Saket auf die Anfangsphase der Saison zurück.

Am Sonntag bestritt seine Mannschaft das letzte Heimspiel der Saison. Letztlich hatte auch der SV Budberg keine Chance gegen die Zebras und musste sich deutlich mit 0:6 geschlagen geben. Dabei hatten die Duisburgerinnen zu Beginn durchaus ihre Mühen, eine Idee gegen die stabil stehenden Budberger Defensive zu finden. Erst nach einer halben Stunde konnten sie den Druck so erhöhen, dass sie auch zu nennenswerten Torchancen kamen. Edina Habibovic erkannte, dass Budbergs Keeperin zu weit vor ihrem Kasten stand, zog aus 40 Metern ab und traf so zum 1:0 (34.). Nur vier Minuten später erhöhte Sophie Schneider nach perfektem Steckpass von Habibovic in den Lauf aus 16 Metern auf 2:0. Bei größer werdenden Lücken in der SVB-Verteidigung kam auch der Pass von Anna Schneider zu Jana Kroseberg an, die unmittelbar vor der Pause auf 3:0 stellte.

Auch nach dem Seitenwechsel kamen die MSV-Frauen druckvoll auf den Platz. Anna Schneider verpasste in der Box den Ball nur knapp und damit wohl auch die finale Entscheidung (49.). Auch die nächste Großchance ging auf ihr Konto. Ihr Versuch konnte jedoch zur Ecke abgewehrt werden. In der Schlussphase erhöhte der MSV noch einmal den Druck, brachte Hanna Hamdi und Sina Leonie Zorychta. Letztere war fünf Minuten auf dem Feld, als sie aus 16 Metern das 4:0 erzielte (74.). Kurz vor dem Schlusspfiff schlug Duisburg noch zwei weitere Male zu. Nina Martinek (88.) und Zorychta (89.) sorgten für das Endergebnis.

Damit endete die perfekte Hinrunde für die MSV-Frauen, die nun den nächsten Schritt gehen wollen. Auf die Frage angesprochen, ob nun die perfekte Saison angestrebt wird, antwortete Saket folgendermaßen: "Auf jeden Fall! Unser Ziel war es von Anfang an, jedes Spiel zu gewinnen. Hoffentlich gelingt uns das bis zum Saisonende, aber wir bauen da auch keinen Druck auf. Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel und wollen dann die Rückrunde ebenso erfolgreich bestreiten, wie jetzt die erste Saisonhälfte." Die nächste Bewährungsprobe wartet noch in diesem Jahr auf die Zebra-Frauen. Am kommenden Wochenende startet die Rückrunde mit einem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen.