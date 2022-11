Perfekte Heimbilanz - Baldham-Vaterstetten untermauert Tabellenführung Freistoßexperte Lämmermeier trifft erneut

Der SC Baldham-Vaterstetten hat seine beeindruckende Heimbilanz in der Kreisliga ausgebaut. Die Elf von Gediminas Sugzda gewann damit auch ihr sechstes Saisonspiel vor heimischem Publikum. „Man darf den Sieg nicht überbewerten, da der Gegner stark ersatzgeschwächt war. Aber wir nehmen die Punkte gerne mit“, so Sugzda.

Der aktuelle Spitzenreiter der Liga hatte sich früh in eine gute Ausgangssituation gebracht. Nach einem gegnerischen Ballverlust an der Mittellinie stellten die Baldhamer ihre Qualitäten im Umschaltspiel unter Beweis. Jamil Toure trieb den Ball voran und bediente Simon Lämmermeier (7.), der aus rund 13 Metern vollstreckte. Mitte der ersten Hälfte demonstrierte Lämmermeier (30.), dass er auch einen ruhenden Ball verwerten kann – per Freistoß aus etwa 25 Metern direkt ins EVZ-Gehäuse. „Es war sein dritter Freistoßtreffer in dieser Saison. Das ist eine Top-Quote. Das kommt aber nicht von ungefähr. Er bleibt nach dem Training regelmäßig länger auf dem Platz und übt“, verteilte Sugzda ein Extralob an seinen Doppeltorschützen.

Zugleich äußerte der Coach aber auch leichte Kritik an seinem Team: „Nach dem 2:0 haben wir nur noch verwaltet. Es war dann ein müder Kick.“ Dennoch legte der SCBV zwei Treffer durch Roman Krumpholz (85.) und Niklas Stepanek (89./Foulefmeter) nach.

Baldham-Vaterstetten: Di Palma, Debboun, Winzer, Lämmermeier, Kreissl, Toure, Bär, Prehn, Holzapfel, Rook, Stepanek - Paul, Hild, Krumpholz.