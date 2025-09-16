Perfekte Bilanz dahin: SC Bernburg überrascht den Tabellenführer

In der Verbandsliga gibt es eine Englische Woche - allerdings nur in der Light-Version. Drei Begegnungen werden am Dienstag- und Mittwochabend absolviert. Die andere Partien werden zu einem späteren Termin stattfinden.

Für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen und den SV Fortuna Magdeburg geht es am Mittwochabend gleich mit dem nächsten Spitzenspiel weiter: Der Vorjahresdritte empfängt den Vorjahresvierten - mit unterschiedlichen Gemütslagen. Während BiWo bei der 1:3-Niederlage in Zorbau lange am Sieg schnupperte, siegten die Fortunen jüngst mit 3:0 gegen Vizemeister SSC Weißenfels. Seit 2020 konnten die Magdeburger allerdings nur einmal gegen Bitterfeld-Wolfen gewinnen.

Zum Nachbarschaftsduell begrüßt der SV Blau-Weiß Dölau am Mittwochabend den VfB Merseburg. Während die Gastgeber sich jüngst mit 0:4 im Stadtderby gegen den BSV Halle-Ammendorf geschlagen geben mussten, konnte der VfB zuletzt mit zwei knappen Siegen in Folge etwas Rückenwind aufnehmen.

Am vierten Spieltag hat es auch den SV Blau-Weiß Zorbau erwischt: Die Bilanz des Tabellenführers ist nicht mehr perfekt. Am Dienstagabend unterlagen die Zorbauer mit 1:4 beim SC Bernburg. Schon früh hatte Carlos Krüger die Hausherren in Führung gebracht (5.). Zwar antworteten die Gäste schnell durch Niklas Neuhaus (16.), zur Pause aber brachte Franz Lange den SCB wieder in Front. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Jamie Bichtemann (57.) und erneut Krüger (79.) den Bernburger Überraschungserfolg. Außerdem entschärfte William Friedrich einen Strafstoß von Aaron Sothen (73.).

Die Heimspiel des SSC Weißenfels gegen den SV Eintracht Emseloh und des SV Westerhausen gegen den BSV Halle-Ammendorf werden nicht im Rahmen der Englischen Woche stattfinden - ebenso wie drei weitere Partien des Spieltags. Für diese wurden bereits neue Termine gefunden. Die Duelle FSV Barleben gegen Rot-Weiß Thalheim sowie VfB Sangerhausen gegen SSV Havelwinkel Warnau sind bereits für den 11. Oktober neu angesetzt. Der Haldensleber SC und der SV Dessau 05 sollen sich am 4. November gegenüberstehen.

