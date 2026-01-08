„Perfekte Bedingungen“: Neu-Coach Barth schwärmt von Spich

Landesliga, Staffel 1: Nach der 0:5-Klatsche im Kellerduell gegen den SV Schlebusch entschied sich die Vereinsführung des 1. FC Spich für die Trennung von Cheftrainer Michael Theuer und seinem Co-Trainer Niclas Hoffmanns. Im darauffolgenden Spiel sicherte Interimscoach Ralf Winiarz einen Punkt im Spiel gegen den Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Für die Rückrunde hat der FC allerdings einen neuen Übungsleiter gefunden - Leonard Barth soll Spich zum Klassenerhalt führen.

Mit 13 Punkten steht der 1. FC Spich auf dem 13. Tabellenplatz. Zwei Zähler Abstand sind es noch zu einem direkten Abstiegsplatz. In der Rückrunde soll der neue Cheftrainer Barth die Mannschaft aus dem Tabellenkeller heraus führen.

Bei den Partien, die er sich anschaute sind ihm gleich mehrere Aspekte positiv im Kopf geblieben. "Zum einen ist deutlich geworden, dass die Mannschaft sportlich für die Landesliga wettbewerbsfähig ist und häufig nicht viel fehlt um sportlich erfolgreich zu sein", erklärte er. Mit Blick auf die Anlage fügte Barth hinzu: "Zum anderen sind die Bedingungen in Spich einzigartig für diese Spielklasse. Kunstrasen, Rasenplatz, Sauna, Eisbecken, Kraftraum sind vorhanden und werden bereits von der sportlichen Leitung, der Mannschaft und mir aufbereitet, sodass wir perfekte Bedingungen für die Rückrunde und für leistungsorientierte Fußballer schaffen können."

"Nach meinem Rücktritt von Deutz 05 ist der Kontakt über Oliver Thoss und Marcel Rüth nach Spich entstanden. Hier habe ich mir anschließend die Mannschaft mehrere Spiele angeschaut und mich mit den Möglichkeiten von Spich vertraut gemacht", sagte der 30-Jährige im Bezug auf den ersten Kontakt zu Spich.

Durch die ersten Eindrücke, die der Übungsleiter bei seinem neuen Verein sammeln konnte, entwickelte sich beim Coach große Zuversicht. "Es reizt mich sehr diese Möglichkeiten zu haben und mich hier voll entfalten zu können und aus Möglichkeiten zu schöpfen, die mir bisher nicht zur Verfügung standen", erzählte der 30-Jährige.

Überzeugende Gespräche

Seit der Spielzeit 2019/20 spielt der 1. FC Spich in der Landesliga. Zudem ist er ein traditionsreicher Verein, der schon seit dem Jahr 1911 existiert. Auch dieser Punkt spielte für Barth eine Rolle bei seinem Wechsel zum FC, wie er verriet: "Ein weiterer Aspekt, der mich sehr begeistert hat, ist die Tradition und die Liebe zum Verein, die ich bei den Verantwortlichen gespürt habe. Hier wird Fußball gelebt und traditionsbewusst weitergeführt." Der Chefcoach führte aus: "Viele der Verantwortlichen in den Führungspositionen haben eine lange Tradition in dem Verein und suchen Menschen mit Identifikation zum Verein und dem Traum diesen bestmöglich zu präsentieren. Das ist etwas womit ich mich sehr identifizieren kann."

Aber nicht nur der Verein, die Anlage und die Mannschaft stimmten den Trainer positiv. "Die Gespräche mit Axel Linden, Bastian Zuber, Oliver Thoss und insbesondere Ralf Winiarz verliefen sehr positiv. Sie waren von Beginn an von einer Offenheit geprägt, die mir so noch nicht begegnet ist. Gemeinsam haben wir die sportliche Situation analysiert und bei einander viele gemeinsame Schnittpunkte gefunden, die eine Zusammenarbeit als sinnvoll erschienen ließen", äußerte Barth. Er ergänzte: "Ich hoffe, dass ich bei meinem neuen Verein, dem 1. FC Spich an der traditionellen Führungsweise anknüpfen und neue Impulse setzen kann, um das vorhandene Potential auszuschöpfen."

Klassenerhalt im Blick

Trotz aller positiven Aspekte steht noch viel Arbeit vor dem Übungsleiter und seinem Team. Seit acht Spielen wartet der FC auf einen Dreier. Hinzu kommt, dass Spich aus den vergangenen fünf Liga-Partien nur einen einzigen Punkt holte. Mit Blick auf die Rückserie ist die Mission also klar für Barth und das Team. "Selbstverständlich ist der Klassenerhalt unser Ziel. Viel wichtiger jedoch ist der Prozess den wir gemeinsam angestoßen haben und die Entwicklung die wir nehmen wollen. Dies wird Zeit benötigen und von intensiver Arbeit geprägt sein", betonte der Cheftrainer.

Mit 31 Gegentreffern stellt der Tabellendreizehnte die drittanfälligste Defensive der Liga. In der FuPa-Formtabelle steht die Mannschaft zudem auf dem vorletzten Platz. Trotz dieser Statistiken blickt der neue Übungsleiter optimistisch in die Zukunft: "Ich bin positiver Dinge, dass wenn es uns als Gemeinschaft gelingt, uns auf diesen Prozess einzulassen, genug Qualität vorhanden ist um eine positive Trendwende zu schaffen. Im Fußball gewinnt man als Team, als Gemeinschaft und nicht als Einzelspieler."

Ob Barth die Wende mit seinem neuen Team schaffen wird, bleibt abzuwarten. Eins ist jedoch klar: der neue Cheftrainer freut sich auf die Aufgabe.