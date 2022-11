Perfekte Ausbeute: Neun Teams holen im Schnitt drei Punkte Niederrhein: Das sind die erfolgreichsten Mannschaften im Verbandgebiet.

Der November neigt sich bereits dem Ende entgegen und die Saison am Niederrhein schreitet immer weiter voran. Erste Vorentscheidungen scheinen bereits gefallen zu sein, es gibt positive wie negative Überraschungen. Zu den positiven gehören sicherlich die neun Mannschaften, die in der laufenden Spielzeit noch keinen einzigen Punkt abgegeben haben und somit den Traum-Punkteschnitt von drei Zählern pro Partie vorweisen können.

Die Saison 2022/23 geht mit großen Schritten auf die Winterpause zu. Dann ist in zahlreichen Ligen schon die Hälfte der Spielzeit vorbei. Während einige Teams bereits so weit abgeschlagen sind, dass die Planungen für einen Neustart eine Spielklasse tiefer laufen, haben sich andere Mannschaften nahezu in einen Rausch gespielt. Neun von ihnen haben bislang alles gewonnen und kommen so auf den Bestwert von durchschnittlich drei Punkten pro Spiel. Die längste Serie spielt aktuell der SSV Delrath, der in 16 Begegnungen starke 48 Zähler eingefahren hat.

Die Aufteilung der neun Teams gestaltet sich dabei folgendermaßen: Drei Vertreter sind in der Kreisliga B zuhause, fünf treten in der Kreisliga C an und mit der SG Heisingen ist auch ein D-Ligist mit dabei, die allerdings erst in sechs Partien auf dem Feld stand und mit zwei Gegentoren die beste Defensive stellt.