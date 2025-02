Perfekt: Felix Golkowski wechselt vom SV Meppen zum SC Spelle-Venhaus

Schon vor einem Jahr hatte sich Schütte um Golkowski bemüht. Nun sah der Meppener selbst den richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen. „Ich glaube, dass in Spelle die Chance sehr groß ist, dass ich mich noch mal richtig weiterentwickeln kann. Ich freue mich darauf“, erklärt der Neuzugang. Mit seinem künftigen Mitspieler Marvin Kehl steht er bereits in Kontakt, die anderen kennt er zumindest vom Namen. Er schätzt das attraktive und strukturierte Spiel des SCSV in der Oberliga. „In einer Liga, in der es um Kampf, Leidenschaft und Risiko-Minimierung geht, sucht Spelle immer auch fußballerische Lösungen.“

Golkowskis Qualitäten sind in Spelle bestens bekannt. Die hat er auch in zwei Duellen gegen den SCSV bewiesen: Bei der 0:3-Derbyniederlage der Schwarz-Weißen in der vergangenen Saison schoss der Spieler sein erstes Tor in der Regionalliga. „Darüber habe mich richtig gefreut. Dass ich eineinhalb Jahre später in Spelle spielen werde, hätte ich damals nicht gedacht.“ Auch in der aktuellen Saison machte er in der Oberliga den Unterschied. „Beim 1:2 in Meppen war Felix der Antreiber im Mittelfeld, der uns den Schneid abgekauft hat“, erinnert sich Schütte.