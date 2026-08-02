Perfekt: Adam Daghim wechselt von Salzburg nach Hoffenheim

Der 20-jährige Däne unterschreibt bei der TSG Hoffenheim – Foto: RB Salzburg

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Adam hat uns gegenüber nach seiner Rückkehr aus der Leihe bei Wolfsburg klar mitgeteilt, dass für ihn ein Wechsel in eine der europäischen Top-Ligen Priorität hat. Auch für uns hat sich das als die beste und sinnvollste Lösung dargestellt, woraus sich nun dieser lukrative Transfer zur TSG Hoffenheim ergeben hat. Wir freuen uns, dass ein weiterer Spieler des FC Red Bull Salzburg diesen Sprung geschafft hat, und wünschen Adam viel Erfolg auf seinem weiteren Karriereweg!“

Adam Daghim: „Meine Zeit beim FC Red Bull Salzburg war spannend und sehr lehrreich. Ich bin als ganz junger Spieler in ein neues Land und in eine neue Liga gekommen, wo ich viel zu lernen hatte. Ich denke, dass mir das insgesamt gut gelungen ist und ich mich gut entwickelt habe, wofür ich dem Klub, allen Mitarbeitern und Fans sehr dankbar bin. Für mich hat jetzt der nächste Abschnitt meiner Karriere begonnen, ich werde aber stets gern an meine Zeit in Salzburg zurückdenken.“