"Perfect match" für den FC Energie Cottbus

– Foto: FC Energie Cottbus

Hertha BSC und der FC Energie Cottbus haben sich in den zurückliegenden Tagen auf ein erneutes Leihgeschäft von Lukas Michelbrink verständigt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wird somit auch in der kommenden Zweitligasaison in Cottbus spielen.

„Lukas ist ein fantastischer Fußballer mit herausragenden Anlagen und einer extrem guten fußballerischen Ausbildung, die er in Berlin genießen durfte. Er war ein sehr wichtiger Faktor in unserem Spiel und hat hier einen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Jetzt möchten wir, dass er mit uns in der zweiten Liga den nächsten Schritt geht. Wir sind sehr froh, dass dieses „Perfect match“, wie man heutzutage sagt, noch ein weiteres Jahr bei uns so weitergehen darf“, freut sich Trainer Claus-Dieter Wollitz.

„Lukas hatte uns stets signalisiert, wie wohl er sich bei uns fühlt und die Begleitung schätzt. Wir möchten uns bei Hertha BSC und auch der Berateragentur bedanken, dass wir diese wirklich sehr erfolgreiche Leihe nun ein weiteres Jahr fortführen können. Lukas soll auch in der 2. Bundesliga eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen“, ergänzt Kaderplaner Maniyel Nergiz.