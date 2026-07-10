 2026-07-09T13:54:06.091Z

Turnier

Perf-Gansbach-Turnier: FC Angelburg feiert zwei Siege

Teaser TURNIER: +++ Mit zwei Siegen führt der FC Angelburg die Gruppe B beim Perf-Gansbach-Turnier an. Am Samstag steigen die Platzierungsspiele in Hörlen +++

von Redaktion · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser
Der FC Angelburg und Marco Sabau (M.) fahren am zweiten Spieltag des Perf-Gansbach-Turniers zwei Siege ein. © Tanyaluk Naratthkit
Der FC Angelburg und Marco Sabau (M.) fahren am zweiten Spieltag des Perf-Gansbach-Turniers zwei Siege ein. © Tanyaluk Naratthkit

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FC Angelburg

Steffenberg-Oberhörlen. Mit vier weiteren Partien wurde der zweite Spieltag des Perf-Gansbach-Turniers in Hörlen absolviert. Der Fußball-A-Ligist FC Angelburg feierte zwei Siege in der Gruppe B.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.