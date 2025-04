Perera in der Nachspielzeit: Schon Sonntag könnte der LSK aufsteigen

Seit Saisonbeginn dominieren die Salzstädter die Landesliga Lüneburg wie kaum eine Mannschaft vor ihnen. Selbst der überraschende Trainerwechsel, Dennis Tornieporth räumte in der Winterpause den Trainerstuhl, warf den Spitzenreiter nicht aus der Bahn. Der Sport-Klub gewann 21 seiner 24 Ligaspiele, steht 19 Punkte vor dem ersten Verfolger und stellt mit dem 34-fachen Torschützen Malte Meyer den Unterschiedsspieler der Spielklasse.

Am Mittwochabend zeigte der SV Lindwedel-Hope lange, warum er bis dahin noch kein Heimspiel in der laufenden Spielzeit verloren hat. Schließlich war es jedoch Leon Perera, der in der Nachspielzeit das Geschehen für den LSK entschied (90.+2), dem der Aufstieg fast schon nur noch theoretisch zu nehmen ist.

Denn neben den Lüneburgern hat nur die SV Drochtersen/Assel II überhaupt für die Oberliga gemeldet, sodass die Salzstädter nur vor den Kehdingern bleiben und dabei nach der Staffel-Ausschreibung mindestens den dritten Platz belegen müssten. Mit einem Sieg am Sonntag im Bornreiher Teufelsmoor könnten nur der Rotenburger SV und D/A II den Tabellenführer theoretisch noch abfangen.

Wenn es dem LSK wiederum tatsächlich gelingt, die Begegnung für sich zu entscheiden, müssten der RSV im Topspiel gegen A/O und Drochtersen in Cuxhaven ihre Spiele schon gewinnen, um die Lüneburger selbst in diesem Gedankenspiel noch überholen zu können. In jedem Fall hat Hansa den Aufstieg auch unabhängig von Schützenhilfe in der eigenen Hand: Falls der Sport-Klub sein Auswärtsspiel in Bornreihe gewinnt, wäre ihm mit einem weiteren Dreier beim FC Hagen/Uthlede am Gründonnerstag der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.