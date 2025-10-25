Pereira Cardoso lernt in Gladbachs U23 für die Bundesliga

Für die Premiere brauchte es einen Seitfallzieher von Justin Adozi in der Nachspielzeit: Der 1:0-Erfolg bei den Sportfreunden Lotte war der erste Sieg für Borussias U23 unter Interimstrainer Sascha Eickel. Zuvor hatte es aus vier Spielen drei Remis und eine Niederlage gegeben.

„Wenn so eine Phase passiert, würde man sich als Trainer einen Last-Minute-Sieg wünschen, weil es von der Emotionalität etwas Besonderes ist“, sagte Eickel nach dem insgesamt fünften Saisonsieg, der Gladbachs Zweitvertretung auf dem fünften Platz der Regionalliga West hält.

Torwart Tiago Pereira Cardoso hatte mit einer starken Leistung einen deutlichen Anteil am knappen Erfolg. Der 19-Jährige ist Teil des Bundesliga-Trainingskaders der Borussia, an Spieltagen aber in der U23 gesetzt. In elf der zwölf Saisonspiele hütete der Luxemburger bisher das Tor.

Eickel kennt Pereira Cardoso schon seit einigen Jahren, trainierte ihn in der U17. „Alle haben mitbekommen, dass er als U19-Spieler fünf Bundesligaspiele gemacht hat. Danach ist einiges auf ihn eingeprasselt, das macht etwas mit jemandem“, erklärte Eickel: „Es ist wichtig, dass er regelmäßig spielt und Erfahrung sammelt – vielleicht nicht auf Bundesliga-, aber auf Regionalliganiveau.“

Auf dem Papier ist der 19-Jährige eine Leihgabe aus dem Profiteam, für die in der Regel gilt: Sind sie im Spieltagskader der U23, spielen sie auch. Im Grundsatz gilt das auch für Pereira Cardoso.

Trotzdem ist der Schlussmann für Eickel eine spezielle Personalie: „Er trainiert zwar bei den Profis, wäre ohne die fünf Bundesligaspiele aber mit einer ganz normalen Erwartungshaltung in der U23 integriert worden. Wir sind uns alle einig, dass er das Potenzial hat, auch in der Bundesliga stattfinden zu können. Die Schritte dahin kann er machen und die Erfahrung, die er aktuell sammeln kann, ist wertvoll“, betonte der 50-Jährige.

Neutgens ist die eigentliche Nummer eins

Die Leistungendes Luxemburgers stimmen, auch deshalb kommt Maximilian Neutgens bisher nur auf einen Einsatz – in der vergangenen Spielzeit waren es noch 16. Aktuell fällt der 21-Jährige mit Rückenproblemen aus. Auch deshalb gibt es die Möglichkeit, Neutgens im Premier League International Cup gegen die U21 von West Bromwich Albion in der kommenden Woche Spielzeit zu geben, erst einmal nicht.

Die Hierarchie im Torhütergespann ist indes klar: Neutgens ist die klare Nummer eins, falls Pereira Cardoso nicht da ist. Dahinter folgt Florian Dimmer, Neuzugang Juri Schüchter ist vor allem im Training gefragt. „Juri Schüchter macht seine Aufgaben im Training sehr ordentlich, aber seine Erwartungsprognose war nicht, um die Nummer eins zu konkurrieren. Das haben wir ganz klar besprochen, als wir ihn geholt haben“, so Eickel.

Gegen den Wuppertaler SV wird am Samstag (14 Uhr) also aller Voraussicht nach wieder Pereira Cardoso das Tor hüten. Wuppertal ist etwas holprig in die Spielzeit gekommen, steht aktuell auf dem elften Platz.

„Mir ist es eigentlich egal, gegen wen wir spielen. Wir haben den notwendigen Respekt, gehen aber immer von uns aus“, betonte Eickel, der in der Defensive wieder umstellen wird. Kapitän Michel Lieder fehlt gelbgesperrt, dafür kehren die Lion Schweers und Julian Korb nach ihren Sperren zurück.