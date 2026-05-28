Pereira, Boldogh und Hohe: Ammerthal verpflichtet Trio Beim Bayernliga-Rückkehrer sind die Sommerneuzugänge drei bis fünf spruchreif von Florian Würthele · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Neue Gesichter bei der DJK Ammerthal (von links): Jörn Hohe, Michel Silva Pereira und Dominik Boldogh. – Foto: DJK Ammerthal

Der Kader der DJK Ammerthal nimmt immer klarere Konturen an. Nach Maximilian Hiltl (SC Luhe-Wildenau) und Volodymyr Kharabara (SSV Jahn Regensburg II) gibt der Bayernliga-Rückkehrer nun die Neuzugänge drei bis fünf bekannt. Neu im DJK-Kader sind Offensiv-Allrounder Michel Silva Pereira vom FC Amberg, Linksaußen Dominik Boldogh vom SC Feucht und Innenverteidiger Jörn Hohe vom TSV 1860 Weißenburg.

Der 21-jährige Michel Pereira hat sich in der Region trotz seines jungen Alters bereits einen Namen gemacht. Im Dress des SV Schwandorf-Ettmannsdorf schnupperte er Landesliga-Luft. Diese Saison war er ein nicht unwesentlicher Faktor für die Bezirksliga-Meisterschaft des FC Amberg. Acht Saisontore markierte der Brasilianer für den FCA. „Wir legen Wert auf junge und talentierte Spieler aus der Region“, unterstreicht Ammerthals Sportlicher Leiter Tobias Rösl. Der ehemalige Nachwuchsspieler der SpVgg Greuther Fürth und der SpVgg SV Weiden passt voll ins Schema. „Michel ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Wir geben ihm die Chance und schauen, wo die Reise hingeht.“



Dominik Boldogh vom SC Feucht stach den DJK-Verantwortlichen in den zwei Ligaduellen der zu Ende gegangenen Spielzeit ins Auge. Der 20-jährige Flügelspieler absolvierte diese Saison 20 Landesligaspiele für die Mittelfranken. Ausgebildet wurde er unter anderem von der SpVgg Ansbach und der SpVgg Mögeldorf, bei der er in der U19-Bayernliga spielte. Rösl freut sich auf ein „junges, mutiges und sehr akribisches Talent, mit dem wir absolut was anfangen können“ und skizziert außerdem: „Der Linksfuß ist auf der linken Seite offensiv wie defensiv einsetzbar und passt von der Altersstruktur her gut zur Mannschaftszusammenstellung.“





Wie Pereira ist auch Jörn Hohe kein unbeschriebenes Blatt auf Oberpfälzer Boden, kickte der 27-jährige Innenverteidiger doch bereits für den FC Amberg und den SV Seligenporten. Die letzten zwei Saisons verbrachte er beim Nordost-Landesligisten TSV 1860 Weißenburg, und stand auch in den beiden Duellen mit Ammerthal auf dem Feld. „Obwohl Jörn in seiner bisherigen Karriere immer wieder Rückschläge erlitten hat, ist er supermotiviert. Zudem ist er sehr bodenständig, geht mit Demut an die Sache heran. Ein interessanter Spieler, der bei uns die Chance erhält, sich zu beweisen. Er wird versuchen, das Bestmögliche rauszuholen“, so Tobias Rösl. Die drei Ammerthaler Neuzugänge selbst „freuen sich auf den Ligastart in der Bayernliga und darauf, sich bei der DJK beweisen zu können“.