Perchners perfekte Rückkehr beim VfR Fehlheim

Die Kicker des VfR Fehlheim, um Rückkehrer und Hattrick-Schütze Marc Perchner (4.v.r.), sind mit einem 4:1-Erfolg in Neu-Isenburg in die neue Verbandsliga-Saison gestartet. (Archiv) Foto: Dagmar Jährling

Neu-Isenburg. Er kam, sah und traf. Und das gleich dreifach. Am Montag hatte Marc Perchner nach seiner Blitzrückkehr vom Hessenligisten SV Hummetroth erstmals wieder mit den Verbandsliga-Fußballern des VfR Fehlheim trainiert, erst am Mittwochnachmittag war der Wechsel auch offiziell unter Dach und Fach. Und beim letztlich klaren 4:1-Erfolg zum Saisonauftakt bei Mitaufsteiger Spvgg. Neu-Isenburg am Freitagabend stand der 29-Jährige dann auch direkt in der Startelf.

Sein persönliches Fußballmärchen perfekt machte der 51-Tore-Mann der Vorsaison in der zweiten Halbzeit. Nachdem Pharis Petrica, der sich am Samstag für ein Jahr studienbedingt in die USA verabschiedete, die „Rasenspieler“ in seiner vorerst letzten Partie in Führung gebracht hatte (38.), gelang der Spielvereinigung kurz nach Wiederanpfiff per Strafstoß (Albera/53.) zwar der Ausgleich, doch kurz darauf schlug Perchner zu. In nur 14 Minuten sorgte der Mittelstürmer mit einem lupenreinen Hattrick für die Entscheidung im bis dahin weitgehend ausgeglichenen Aufsteigerduell. VfR-Trainer Sebastian Lindner zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden mit dem Ergebnis und dem Auftritt seiner Mannschaft. Der Fehlheimer Coach wusste aber auch, dass sein Team gerade zu Beginn der Partie und nach der Pause Schwächephasen hatte und die Begegnung trotz Perchners Führungstor zum 2:1 (61.) noch in die andere Richtung hätte kippen können. „Neu-Isenburg hatte da Pech mit einem Heber, der das 2:2 bedeutet hätte, dann hätte die Partie wieder bei Null angefangen. Wir hatten aber das Glück des Tüchtigen auf unserer Seite. Marc erzielt danach das 3:1 und sorgt damit für die Entscheidung zu unseren Gunsten“, sagte der Trainer der Fehlheimer.

Bei einer noch konsequenteren Chancenverwertung in der Schlussphase hätte der Auftaktsieg der „Rasenspieler“ sogar noch höher ausfallen können, doch Fabian Heidenreich und Paul Herbel ließen die Gelegenheiten liegen. Ein noch höherer Erfolg wäre aufgrund des Spielverlaufs aber wohl auch etwas zu viel des Guten gewesen.

Tore: 0:1 Petrica (38.), 1:1 Albera (53./Elfmeter), 1:2, 1:3, 1:4 Perchner (61., 70., 75.). – Zuschauer: 150. – Beste Fehlheimer Spieler: Cameron Royo, Perchner.





