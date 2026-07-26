Perchner verlässt SV Hummetroth wieder

Marc Perchner ist die Tormaschine des VfR Fehlheim. © EDM_Photos18/fupa

Odenwald. Nur wenige Wochen nach seinem Abschied ist Marc Perchner zurück beim VfR Fehlheim. Der Torjäger verlässt den SV Hummetroth überraschend kurz or dem Saisonstart. Vergangene Woche war der Torjäger der abgelaufenen Gruppenliga-Saison (46 Treffer) mit dem Wunsch den Verein zu verlassen auf die Verantwortlichen in Hummetroth zugekommen.

In Hummetroth waren sie eigentlich zufrieden mit dem 29-Jährigen, der als Back-up für Toptorjäger Giuseppe Signorelli vorgesehen war. Doch offenbar wollte Perchner mehr Spielzeit und entschied sich für die Rückkehr nach Fehlheim. Diesem haben die Verantwortlichen beim SV Hummetroth entsprochen. "Es hätte auch nichts gebracht, ihn gegen seinen Willen bei uns zu halten", so Trainer Tino Lagator. "Einen Spieler wie ihn hätten wir heute gebrauchen können", gab Hummetroths Coach nach dem Pokal-Aus gegen Germania Ober-Roden (3:4 nach Elfmeterschießen) zu. Der Hessenligist schaut sich entsprechend noch nach einem Stürmer um.