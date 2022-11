Ein enges Verhältnis haben Markus Schwabl und Trainer Sandro Wagner, der sich mit seinem Vize-Kapitän über dessen Tor freute. – Foto: Robert Brouczek

Per Volley: Perfektes Startelf-Comeback für Markus Schwabl Erstes Saisontor

Nach seiner langen Verletzungspause erzielt Markus Schwabl bei seinem Startelf-Comeback für die SpVgg Unterhaching sein erstes Saisontor.

Holzkirchen – Fast genau drei Monate war es her, dass Markus Schwabl zuletzt in der Startelf des SpVgg Unterhaching in der Regionalliga Bayern stand. Eine Oberschenkelverletzung zwang den 32-Jährigen zwei Monate lang zum Zusehen, dann steigerte Trainer Sandro Wagner die Belastung des Holzkirchners sukzessive. Im Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Buchbach war es schließlich so weit: Schwabl lief von Beginn an auf – und traf direkt zum 2:0-Endstand. Das perfekte Startelf-Comeback?

„Wenn man die harten Fakten sieht – 2:0 gewonnen, den Deckel drauf gemacht, erstes Saisontor erzielt und die Verletzung gut überstanden –, kann man das in die Richtung abstempeln“, sagt Schwabl. Wobei vor allem sein sehenswerter Volleytreffer in seiner Aufzählung herauszuheben ist. Es ist erst sein zweiter seit der Rückkehr zur Spielvereinigung und insgesamt der vierte als Profi. Alle für Unterhaching. „Normal ist bei mir die Quote: alle 100 Spiele ein Tor“, fasst Schwabl zusammen. Bei rund 360 Profieinsätzen dürfte die nächsten 40 nichts passieren. „Dann schauen wir wieder.“ Für den Holzkirchner ist es bereits die zweite Rückkehr in die erste Elf in dieser Saison. Schon zum Saisonstart kam Schwabl aus einer Verletzung, am fünften Spieltag, seinem dritten Spiel von Beginn an, folgte die nächste. Während der Zwangspause war der zweite Hachinger Kapitän stets nah dran an der Mannschaft. „Ich bin trotzdem jeden Tag auf dem Gelände gewesen, habe fast jedes Training gesehen und war bei jedem Spiel.“ Mit 32 Jahren gehört er zu den Routiniers im Sportpark, „da kann ich viel mit auf den Weg geben“. Außerdem hat er ein gutes Verhältnis zu Trainer Sandro Wagner, was ich etwa beim Jubel am Samstag zeigte. Schwabl erwartet Zweikampf mit Würzburg