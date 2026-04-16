Per Traumtor aus 35 Metern zu drei Punkten: Bullach-Sieg dank Weiß-Dreierpack

Der TSV Geiselbullach (gelbe Trikots) im Spiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Geiselbullach wendet ein drohendes Remis in letzter Minute ab. Lysander Weiß wird mit drei Toren zum Matchwinner.

Ein bisschen Champions-League-Flair lag am späten Mittwochabend auch über dem Nebenplatz in Geiselbullach. Während in der Allianz Arena das Duell zwischen dem FC Bayern und Real Madrid begann, endete im Olchinger Norden ein packendes Bezirksliga-Nachholspiel – mit dem besseren Ende für den TSV Geiselbullach. Dank eines Geniestreichs von Lysander Weiß in der 89. Minute besiegten die Bullacher den SV Waldeck-Obermenzing mit 3:2 (1:0).

Weiß wurde damit zum Mann des Abends. Aus gut 35 Metern hob er den Ball über den zu weit vor seinem Tor stehenden Gästekeeper und entschied eine intensive, abwechslungsreiche Partie. „Das war ein Sieg des Willens“, sagte Spielertrainer Stefan Held. Dass die drei Punkte am Ende auch etwas glücklich zustande kamen, störte ihn nicht. „Egal, wir nehmen sie mit.“

In der ersten Halbzeit sahen die knapp 70 Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Geiselbullach ging in der 24. Minute durch einen von Weiß verwandelten Elfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel schien der TSV zunächst alles im Griff zu haben. Sieben Minuten nach Wiederbeginn legte Weiß das 2:0 nach.

Doch die Gäste aus dem Münchner Westen kamen zurück. Innerhalb von nur sechs Minuten glichen Christoph Seizinger (64.) und Marc Bedronka (70.) zum 2:2 aus. Danach war Waldeck-Obermenzing die stärkere Mannschaft, setzte Geiselbullach immer wieder unter Druck und war dem Siegtreffer zunächst näher. „In der zweiten Halbzeit haben sie uns ordentlich eingeschnürt“, sagte Held. Bis schließlich ein Befreiungsschlag bei Weiß landete. Der nahm mit letzter Kraft Maß, traf zum umjubelten 3:2 und sicherte so drei wichtige Punkte. (Dirk Schiffner)