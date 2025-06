Per Torfabrik zur Meisterschaft: 133-mal traf SKG 23 Wiesbaden

Wiesbaden. Die SKG Karadeniz Wiesbaden sichert sich recht souverän die Meisterschaft der Kreis-Oberliga Wiesbaden und darf nun in der Gruppenliga Wiesbaden an den Start gehen.

Mit fortschreitenden der Saison wurde auch die Konstanz in den Leistungen immer besser, der sehr gute Teamgeist, die Disziplin und die Bereitschaft eines Jeden, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, waren die Grundlagen für den späteren Erfolg. Diesen Part darf sich zu Recht das Trainerteam, welchen die Mannschaft geführt hat, an das Revers heften.

Spieltag 6 offenbart Zielvorstellung

Ein besonderer Moment, der klarmachte, dass in dieser Saison etwas gehen könnte, war laut Hekim Sener das Heimspiel am 6. Spieltag gegen die Kasteler FV 06. Nach 0:2 Rückstand wurde dieses Spiel noch mit 4:2 gewonnen. „In diesem Spiel hat das Team erstmals richtig ihre Mentalität unter Beweis gestellt und gezeigt, was in ihr steckt und möglich sein kann." Auch das Pokalspiel gegen den Verbandsligisten und hohen Favoriten Biebricher FV 1902 blieb in Erinnerung. Nach einem leidenschaftlichen Kampf konnten sich die SKG Karadeniz Wiesbaden im Elfmeterschießen durchsetzen und für ein echtes Highlight in der diesjährigen Pokalsaison sorgen. Im Zuge dessen war es fast nicht verwunderlich, dass der Weg der SKG Karadeniz Wiesbaden bis in das Kreis-Pokalendspiel führte, in welchem man knapp dem Gruppenligisten FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt unterlegen war.

Am Ende der Saison standen mit 133 erzielten Treffern der stärkste Angriff und mit 48 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga in Dienste des Meisters. Dass mit Marcus Weinhardt, welcher sich über 46 erzielte Tore freuen konnte, auch der Gewinner der Torjägerkrone ein SKG-Trikot trug, rundet das Bild perfekt ab.

Was bedeutete die Fusion des FSV 23 Wiesbaden vor der Saison mit der SKG Karadeniz Wiesbaden?

Laut Hekim Sener war diese „ein Meilenstein für den Verein". Es ergaben sich völlig neue Möglichkeiten im organisatorischen und sportlichen Bereich. Die Zusammenführung habe zu einem positiven Wettbewerbscharakter im Kader geführt und den Verein organisatorisch auf deutlich breitere Beine gestellt.

Ausblick auf die Gruppenliga

Der neuen, sportlich mit Sicherheit anspruchsvolleren Spielklasse, sieht die SKG Karadeniz Wiesbaden mit großer Vorfreude und Respekt entgegen. Die Überzeugung, mit einem eingeschworenen Team auch in der Gruppenliga mithalten zu können, sei jedenfalls da. Möglichst schnell möchte man sich in der neuen Liga zurechtfinden und in der oberen Tabellenhälfte etablieren.