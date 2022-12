Per sofort: Coach Wadhwa kehrt von Rahlstedt zum ASV Hamburg zurück RSC-Vorstand Marc Ahlers: „Mohet gebührt unser großer Dank.“

Es ist noch gar nicht so lange her, als bekannt wurde, dass Trainer Mohet Wadhwa den Landesligisten Rahlstedter SC am Saisonende verlassen wird, da der RSC „neue Impulse“ setzen wollte, wie es in den öffentlichen Meldungen hieß. Doch nun kommt die Trennung schon schneller als geglaubt. Denn bereits zur Winterpause wechselt der 34-Jährige zurück zu seiner alten Liebe, den ASV Hamburg, der ebenfalls in der Landesliga Hansa auf Punktejagd geht.

Nach 3,5 Jahren ist nun Schluss an der Scharbeutzer Straße. Trainer Mohet Wadhwa verlässt den Rahlstedter SC bereits im Winter. Im Sommer 2019 wechselte der Coach vom ASV Hamburg zum RSC. Und nun tritt „Mo“ wieder die Rückkehr an. Der sehr nahbare und vielerorts sehr beliebte Trainer beerbt beim ASV Hamburg Baris Saglam. Dort stand er schon von 2017 bis 2019 an der Seitenlinie. Das letzte Punktspiel am vergangenen Wochenende beim SV Altengamme (1:1) war der letzte Auftritt des Coaches im RSC-Dress.



Als Mohet Wadhwa in Rahlstedt die 1. Herren übernahm, waren sie sportlich gesehen nicht gerade in einer guten Verfassung für die Landesliga. Der Abstieg konnte eben noch verhindert werden. Doch mittlerweile stellen die Rahlstedter ein starkes und vor allem auch stabiles Team. Aktuell winken sie in der Hansastaffel vom vierten Rang. Und doch entschied man sich im Verein dazu, wie bereits vor einiger Zeit verkündet, im kommenden Sommer einen Personalwechsel auf der Trainerposition vornehmen zu wollen. Das löste etwas Verwunderung aus. Aber auch wenn die Trennung nun schon sehr viel schneller gekommen ist, gehen der Trainer und der RSC im Guten Auseinander. Auf der Seite der Rahlstedter wird Mo Wadhwa wie folgt zitiert: „Es waren unfassbar tolle Jahre. Ich danke jedem Rahlstedter, der ganzen RSC-Familie und allen im Umfeld. Ich hatte eine unfassbar schöne Zeit in dem Verein. Ich danke vor allem auch dem Vorstand, der mir damals diese Chance und das Vertrauen schenkte und uns immer den Rücken freihielt, um in Ruhe und erfolgreich arbeiten zu können. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir uns in Rahlstedt wiedersehen.“ Dann aber nur noch als Rivalen.



Auch Vorstand Marc Ahlers wird bezüglich der Trennung auf der Seite der Rahlstedter zitiert: „Mohet hat hier über die 3,5 Jahre einen sehr guten Job geleistet. Wir hatten eine unglaublich spannende und intensive Zeit, in der wir bemerkenswerte Erfolge erzielen konnten, an dem Mohet einen großen Anteil hat und dafür gebührt ihm unser großer Dank. Wir wollen nun neue Impulse setzen und gemeinsam mit der Mannschaft unseren sportlichen Weg weiterführen.“ Ob die Mannschaft noch mal weiter oben angreifen kann, bleibt abzuwarten. Es sind zwar ganze zehn Punkte auf den zweiten Rang, es sind aber auch noch viele Spiele im laufenden Spieljahr. Beim ASV Hamburg übernimmt Mo Wadhwa sein neues/altes Team auf dem elften Platz der Hansastaffel. Das aber auch mit einem durchaus positiven Torverhältnis. Man darf gespannt sein, wie sich die Mannschaft in der restlichen Saison noch präsentiert. Jetzt da die alte Liebe wieder neu aufflammt.