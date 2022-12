Per Online-Schnellkurs zum Schiedsrichter Der Bayerischer Fußballverband bietet im Januar Online-Kurse zur Schiedsrichter-Schnellausbildung an

Die Teilnehmenden bekommen nach einer gemeinsamen Online-Auftaktveranstaltung vollständigen Zugriff auf das benötigte Lehrmaterial. Zwei Referenten stehen für die Dauer des Lehrgangs regelmäßig als persönliche Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung. Auch die Abschlussprüfung, bei der 30 Fragen in maximal 45 Minuten beantwortet werden müssen, findet online statt. Nach bestandener theoretischer Prüfung ist für die Schiedsrichter*innen-Ausbildung noch eine kostenpflichtige praktische Prüfung nötig. Diese findet im Anschluss an die Online-Phase im Februar/März 2023 statt und wird direkt bei der jeweils zuständigen Schiedsrichtergruppe vor Ort absolviert. Im Preis von etwa 50 Euro ist nach bestandener Prüfung unter anderem eine komplette Schiedsrichter-Erstausrüstung von adidas enthalten. Der erste BFV-Online-Kurs startet am 13. Januar 2023 um 19 Uhr. Die weiteren drei Online-Seminare finden am 18. Januar (Mittwoch), 26. Januar Donnerstag) und am 2. Februar (Donnerstag) statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die theoretische Prüfung wird am Wochenende vom 3. bis 5. Februar abgenommen.