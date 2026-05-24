Per Lockl verlässt die Stuttgarter Kickers und wechselt zum SSV Ulm

– Foto: Stuttgarter Kickers

Per Lockl war im Juli 2024 vom SV Waldhof Mannheim nach Degerloch gewechselt und absolvierte in der laufenden Saison 34 Pflichtspiele für die Kickers. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Die Stuttgarter Kickers und Per Lockl gehen zur kommenden Saison getrennte Wege. Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler wird sich dem SSV Ulm 1846 Fußball anschließen. Sein zum Saisonende auslaufender Vertrag bei den Blauen wird nicht verlängert.

„Wir hätten Per gerne weiterhin im Kickers-Trikot gesehen und haben das Gespräch mit ihm gesucht. Letztlich hat er sich für einen anderen sportlichen Weg entschieden, was wir selbstverständlich respektieren. Für seinen Einsatz und seine Leistungen bedanken wir uns ausdrücklich und wünschen ihm für seine persönliche und sportliche Zukunft alles Gute“, sagt Lutz Siebrecht.

Per Lockl verabschiedet sich mit dankenden Worten von den Kickers-Fans: „Ich möchte mich bei den Verantwortlichen, meinen Mitspielern und ganz besonders bei unseren Fans für die Unterstützung während meiner Zeit hier bedanken. Ich habe mich bei den Kickers sehr wohlgefühlt und viele besondere Momente erlebt. Gleichzeitig möchte ich nun neue Wege gehen und freue mich auf die kommende Herausforderung. Den Kickers wünsche ich für die Zukunft nur das Beste.“