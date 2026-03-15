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Ligabericht
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Per Kopf ins Glück: SG Waldsolms feiert seinen Kapitän
Teaser GL GI/MR: +++ 3:3 nach 0:3 – in der Fußball-Gruppenliga ist die SG Waldsolms furios zurückgekommen. Während die U23 des SCW eine bittere Pille schluckt, glänzen bei Burgsolms die Youngsters +++
Wetzlar. Ein furioser FC Burgsolms, eine nie aufsteckende SG Waldsolms und ein äußerst unglücklicher SC Waldgirmes U23: Die Fußball-Gruppenliga hat am Sonntagnachmittag wieder allerlei Dramatik geliefert. Zwei Teams melden sich dabei wieder unterschiedlich laut im Aufstiegskampf an.