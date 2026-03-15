 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Per Kopf ins Glück: SG Waldsolms feiert seinen Kapitän

Teaser GL GI/MR: +++ 3:3 nach 0:3 – in der Fußball-Gruppenliga ist die SG Waldsolms furios zurückgekommen. Während die U23 des SCW eine bittere Pille schluckt, glänzen bei Burgsolms die Youngsters +++

von Redaktion · Heute, 21:41 Uhr · 0 Leser
Belohnt in der Fußball-Gruppenliga die Aufholjagd der SG Waldsolms: Kapitän Erik Diehl, dem gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim das 3:3 gelingt. (Archivfoto) © Steffen Bär
Belohnt in der Fußball-Gruppenliga die Aufholjagd der SG Waldsolms: Kapitän Erik Diehl, dem gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim das 3:3 gelingt. (Archivfoto) © Steffen Bär

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Wetzlar. Ein furioser FC Burgsolms, eine nie aufsteckende SG Waldsolms und ein äußerst unglücklicher SC Waldgirmes U23: Die Fußball-Gruppenliga hat am Sonntagnachmittag wieder allerlei Dramatik geliefert. Zwei Teams melden sich dabei wieder unterschiedlich laut im Aufstiegskampf an.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.