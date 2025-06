Per Kantersieg zum Klassenerhalt

Ratingen 04/19 II bleibt drin in der Bezirksliga. Die Blau-Gelben gewannen auch das zweite Spiel der Abstiegs-Relegation gegen den VfB Uerdingen, diesmal mit 5:0, also noch klarer als beim 3:0 im Hinspiel vom vergangenen Sonntag. Und dabei ist ein neuer Stern aufgegangen. Das ist der 19 Jahre alte Eleftherios Vasileiadis, der bisher in der Ratinger U19 spielte. Vier Bälle setzte er den völlig überforderten Uerdingern in die Maschen und bot damit eine überragende Vorstellung. Der pfeilschnelle Flügelflitzer wird in der kommenden Saison dem Oberliga-Kader angehören, aber der Sportliche Leiter Tobias Krampe hofft freilich darauf, dass „Lefti“, so wird er am Götschenbeck genannt, wenigstens gelegentlich in der Reserve mitspielen kann. In der Form vom Uerdingen-Spiel wäre er eine riesige Bereicherung.