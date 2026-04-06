Per Hinterteil: Weidener Last-Minute-Triumph - Schanzer schlagen Cham!

Weidener Last-Minute-Jubel beim Würzburger FV: Nach dem Abpfiff kannte die Begeisterung der Nordoberpfälzer keine Grenzen mehr! – Foto: Verena Wilden

Auch zwischen dem TSV Kornburg und dem TSV Neudrossenfeld fielen in einer zerfahrenen Partie keine Tore, dafür gab es kurz vor Ende eine gelb-rote Karte für die Heimelf. Die U21 des SSV Jahn Regensburg wendete gegen das Schlusslicht Großschwarzenlohe erst in der 93. Minute die vierte Pleite in Serie ab - und rettete somit ein 1:1-Remis.

Im Oberpfalz-Derby setzte die DJK Gebenbach ihren Höhenflug mit einem 3:1 gegen Fortuna Regensburg fort und bleibt das Team der Stunde. Das oberfränkische Traditionsduell zwischen Bayern Hof und dem FC Eintracht Bamberg endete vor 825 Zuschauern torlos, was keinem der beiden Teams im Auf- bzw. Abstiegskampf wirklich weiterhilft.

Der ASV Neumarkt bewies beim 3:2-Sieg gegen den ATSV Erlangen große Moral und drehte die Partie durch zwei späte Treffer in der Schlussphase. Noch dramatischer machte es die SpVgg SV Weiden, die beim 2:1 in Würzburg den sechsten Sieg in Folge feierte – der entscheidende Treffer fiel kurios per Hinterteil in der 90. Minute.

Der SC Eltersdorf festigte an diesem Bayernliga-Ostermontag mit einem 2:0 gegen den FC Coburg die Tabellenführung und untermauerte damit gleichzeitig seine defensive Stabilität. Dagegen musste der ASV Cham einen herben Dämpfer im Aufstiegskampf hinnehmen - und unterlag der spielstarken U21 des FC Ingolstadt deutlich mit 0:3.



Der ASV Cham konnte die offene Rechnung aus dem Hinspiel (1:5) nicht begleichen. Trotz des Selbstvertrauens aus dem jüngsten Sieg gegen Fortuna Regensburg unterlagen die Oberpfälzer der U21 des FC Ingolstadt vor heimischer Kulisse deutlich mit 0:3. Während ASV-Trainer Faruk Maloku im Vorfeld noch die Reife seiner Mannschaft gelobt hatte, waren es diesmal die jungen Schanzer, die dem Spiel von Beginn an ihren Stempel aufdrückten. Der ASV Cham konnte die offene Rechnung aus dem Hinspiel (1:5) nicht begleichen. Trotz des Selbstvertrauens aus dem jüngsten Sieg gegen Fortuna Regensburg unterlagen die Oberpfälzer der U21 des FC Ingolstadt vor heimischer Kulisse deutlich mit 0:3. Während ASV-Trainer Faruk Maloku im Vorfeld noch die Reife seiner Mannschaft gelobt hatte, waren es diesmal die jungen Schanzer, die dem Spiel von Beginn an ihren Stempel aufdrückten. Bereits in der 2. Minute erwischten die Gäste den ASV eiskalt, als Micah Ham zur frühen Führung einnetzte. Cham bemühte sich zwar um Stabilität, doch Ingolstadt schlug zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt erneut zu: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Ham mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 0:2 (45.+2). Die Hoffnungen der Chamer auf eine Aufholjagd wurden kurz nach dem Seitenwechsel endgültig begraben, als Timo Hengmith in der 52. Minute zum 0:3-Endstand traf. Damit festigt Ingolstadt seinen Platz in der Verfolgergruppe, während der ASV Cham im Kampf um die ganz vorderen Ränge einen Dämpfer hinnehmen muss.



Der SC Eltersdorf hat die passende Antwort auf die jüngste Niederlage gegen Kornburg gefunden und schlägt den FC Coburg souverän mit 2:0. Damit festigt der Spitzenreiter seine Position an der Tabellenspitze und untermauert einmal mehr seine defensive Stabilität, an der sich die Gäste aus Coburg über 90 Minuten die Zähne ausbissen. Der SC Eltersdorf hat die passende Antwort auf die jüngste Niederlage gegen Kornburg gefunden und schlägt den FC Coburg souverän mit 2:0. Damit festigt der Spitzenreiter seine Position an der Tabellenspitze und untermauert einmal mehr seine defensive Stabilität, an der sich die Gäste aus Coburg über 90 Minuten die Zähne ausbissen. Nach einer kontrollierten Anfangsphase brach Felix Rippert in der 40. Minute den Bann: Nach einer präzisen Vorlage von Patrick Ort markierte er mit seinem fünften Saisontor die verdiente Pausenführung. Im zweiten Durchgang sorgten die Hausherren früh für klare Verhältnisse, als Torjäger Yannik Jassmann eine Hereingabe von Maxi Göbhardt zum 2:0-Endstand verwertete (58.) – bereits sein zehnter Treffer in dieser Spielzeit. Coburg bemühte sich zwar um Entlastung, fand aber kein Rezept gegen die beste Hintermannschaft der Liga - und bleibt nach der zweiten 0:2-Niederlage in Folge im Tabellenkeller stecken.



Der ASV Neumarkt hat seine offensive Durchschlagskraft unter Beweis gestellt und beim ATSV Erlangen einen dramatischen 3:2-Auswärtssieg gefeiert. In einer abwechslungsreichen Partie avancierte Selim Mjaki zum Matchwinner: Er erzielte nicht nur die frühe Führung (27.), sondern bereitete auch die beiden entscheidenden Treffer in der Schlussphase vor. Der ASV Neumarkt hat seine offensive Durchschlagskraft unter Beweis gestellt und beim ATSV Erlangen einen dramatischen 3:2-Auswärtssieg gefeiert. In einer abwechslungsreichen Partie avancierte Selim Mjaki zum Matchwinner: Er erzielte nicht nur die frühe Führung (27.), sondern bereitete auch die beiden entscheidenden Treffer in der Schlussphase vor. Erlangen zeigte sich nach dem Rückstand unbeeindruckt und drehte die Partie noch vor der Pause durch Tore von Drazen Misic (34.) und Julian Vierengel (44.) zu einer 2:1-Führung. Lange Zeit sah es nach einem Heimerfolg für den ATSV aus, doch die Gäste aus Neumarkt bewiesen den längeren Atem. Peter Grübl glich in der 77. Minute nach Mjaki-Vorlage aus, ehe Dominik Juric kurz vor dem Ende mit seinem ersten Saisontreffer den Deckel zum 3:2-Sieg draufmachte (88.). Während Neumarkt damit die Schlappe gegen Hof vergessen macht, muss Erlangen trotz engagierter Leistung die nächste Niederlage einstecken.



Die SpVgg SV Weiden bleibt die Mannschaft der Stunde in der Bayernliga Nord. Mit einem dramatischen 2:1-Auswärtserfolg beim Würzburger FV feierte die Truppe von Michael Riester den sechsten Sieg in Folge und festigt ihren Platz im gesicherten Mittelfeld. Dabei erwischten die Gäste einen Start nach Maß: Bereits in der 3. Minute besorgte Josef Rodler nach einer Vorarbeit von Christoph Fenninger per Traumtor die frühe Führung für die Nordoberpfälzer. Die SpVgg SV Weiden bleibt die Mannschaft der Stunde in der Bayernliga Nord. Mit einem dramatischen 2:1-Auswärtserfolg beim Würzburger FV feierte die Truppe von Michael Riester den sechsten Sieg in Folge und festigt ihren Platz im gesicherten Mittelfeld. Dabei erwischten die Gäste einen Start nach Maß: Bereits in der 3. Minute besorgte Josef Rodler nach einer Vorarbeit von Christoph Fenninger per Traumtor die frühe Führung für die Nordoberpfälzer. Würzburg, das zuletzt mit drei Siegen in Serie selbst im Aufwind war, steckte jedoch nicht auf und kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück. In der 58. Minute belohnte Moritz Lotzen die Bemühungen der Hausherren mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1. Als bereits alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug Weiden in der 90. Minute auf kuriose Weise zu: Nach einer sehenswerten Kombination über mehrere Stationen landete der Ball bei Lang, der das Leder schließlich mit dem Hinterteil zum vielumjubelten 2:1-Siegtreffer in die Maschen beförderte. Während Weiden seinen Erfolgslauf fortsetzt, ist die Siegesserie des WFV vorerst gestoppt.



Vor einer stattlichen Kulisse - 825 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden den Weg in die "Grüne Au - trennten sich die SpVgg Bayern Hof und der FC Eintracht Bamberg mit einem torlosen 0:0. In einer intensiv geführten, aber an Strafraumszenen armen Partie verbuchten die Bamberger zwar mehr Spielanteile, doch die Hausherren hielten mit gefährlichen Nadelstichen dagegen. Die beste Chance für die „Domreiter“ vergab David Lang (61.), während Hofs Defensive bis in die Nachspielzeit stabil blieb und Keeper Keilwerth in der 95. Minute den Punkt gegen Luca Leistner festhielt. Vor einer stattlichen Kulisse - 825 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden den Weg in die "Grüne Au - trennten sich die SpVgg Bayern Hof und der FC Eintracht Bamberg mit einem torlosen 0:0. In einer intensiv geführten, aber an Strafraumszenen armen Partie verbuchten die Bamberger zwar mehr Spielanteile, doch die Hausherren hielten mit gefährlichen Nadelstichen dagegen. Die beste Chance für die „Domreiter“ vergab David Lang (61.), während Hofs Defensive bis in die Nachspielzeit stabil blieb und Keeper Keilwerth in der 95. Minute den Punkt gegen Luca Leistner festhielt. Am Ende steht ein leistungsgerechtes Unentschieden, das jedoch keinem der beiden Traditionsvereine wirklich weiterhilft: Für Bamberg ist der Punkt im Aufstiegsrennen zu wenig, und Hof tritt im Kampf um den Klassenerhalt weiterhin auf der Stelle. Überschattet wurde die Begegnung von der verletzungsbedingten Auswechslung des Bambergers Marc Reischmann, der im zweiten Durchgang unter Sanitäter-Einsatz vom Feld gebracht werden musste.



In einer von Taktik und Zweikämpfen geprägten Partie trennten sich der TSV Kornburg und der TSV Neudrossenfeld mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden. Vor dem Anpfiff lagen beide Mannschaften in der Tabelle nur einen Zähler auseinander – und genau diese Ebenbürtigkeit spiegelte sich über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz wider. Während Kornburg mit dem Selbstvertrauen aus dem Sieg gegen Spitzenreiter Eltersdorf antrat, suchte Neudrossenfeld nach dem Erfolg gegen Stadeln die spielerische Linie. Doch beide Offensivreihen bissen sich an den kompakt stehenden Abwehrriegeln die Zähne aus. In einer von Taktik und Zweikämpfen geprägten Partie trennten sich der TSV Kornburg und der TSV Neudrossenfeld mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden. Vor dem Anpfiff lagen beide Mannschaften in der Tabelle nur einen Zähler auseinander – und genau diese Ebenbürtigkeit spiegelte sich über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz wider. Während Kornburg mit dem Selbstvertrauen aus dem Sieg gegen Spitzenreiter Eltersdorf antrat, suchte Neudrossenfeld nach dem Erfolg gegen Stadeln die spielerische Linie. Doch beide Offensivreihen bissen sich an den kompakt stehenden Abwehrriegeln die Zähne aus. Statt spielerischer Highlights prägten vor allem Nickligkeiten das Geschehen, was sich in insgesamt sechs Gelben Karten widerspiegelte. Die Intensität blieb bis in die Nachspielzeit hoch, in der Kornburgs Tobias Weber nach wiederholtem Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte sah (92.). Am Ende steht für den TSV Kornburg das bereits siebte Unentschieden der laufenden Spielzeit zu Buche – ein Ergebnis, das keiner der beiden Mannschaften in der Tabelle den entscheidenden Befreiungsschlag ermöglicht, aber das knappe Leistungsvermögen beider Teams an diesem Nachmittag unterstrich.



Die DJK Gebenbach schwimmt in der Bayernliga Nord weiter auf der Erfolgswelle. Im Oberpfalz-Derby gegen den kriselnden SV Fortuna Regensburg feierte die Rühl-Elf einen verdienten 3:1-Heimsieg und holte damit beeindruckende 16 von 18 möglichen Punkten aus den letzten sechs Partien. Für die Gäste aus Regensburg setzte sich dagegen die schwarze Serie im neuen Jahr fort: Ohne den verletzten Stammtorhüter Broghammer musste erneut der 39-jährige Oldie Kevin Meier einspringen. Zwar zeigte der eigentlich als Betreuer fungierende Meier eine starke Leistung und parierte mehrfach glänzend (42., 50.), doch die fehlende Stabilität der Fortuna-Defensive konnte auch er nicht kaschieren. Die DJK Gebenbach schwimmt in der Bayernliga Nord weiter auf der Erfolgswelle. Im Oberpfalz-Derby gegen den kriselnden SV Fortuna Regensburg feierte die Rühl-Elf einen verdienten 3:1-Heimsieg und holte damit beeindruckende 16 von 18 möglichen Punkten aus den letzten sechs Partien. Für die Gäste aus Regensburg setzte sich dagegen die schwarze Serie im neuen Jahr fort: Ohne den verletzten Stammtorhüter Broghammer musste erneut der 39-jährige Oldie Kevin Meier einspringen. Zwar zeigte der eigentlich als Betreuer fungierende Meier eine starke Leistung und parierte mehrfach glänzend (42., 50.), doch die fehlende Stabilität der Fortuna-Defensive konnte auch er nicht kaschieren. Bereits in der 18. Minute ging Gebenbach in Führung, als Konstantin Plankl eine starke Vorarbeit von El Berd zum 1:0 verwertete. Nur sieben Minuten später erhöhte Patrick Hofmann per Strafstoß auf 2:0 (25.), nachdem Plankl im Sechzehner gelegt worden war. In der Folge kontrollierte die DJK das Geschehen, während Regensburgs Bockes per Kopf am glänzend reagierenden DJK-Keeper Völlger scheiterte (61.). In der Schlussphase sorgte Dominik Späth mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung (84.). Der späte Ehrentreffer durch einen von Kevin Hoffmann verwandelten Elfmeter (87.) war nur noch Ergebniskosmetik. Während Gebenbach den Blick weiter nach oben richtet, bleibt die Fortuna im hinteren Tabellendrittel stecken und wartet weiter sehnsüchtig auf den ersten „Punch“ im Jahr 2026.