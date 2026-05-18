Per Heimsieg an die Tabellenspitze Der SV Empor Walschleben empfing in der Landesklasse 2 den FSV Sömmerda und ist weiterhin ein heißer Anwärter auf den Meistertitel in dieser Staffel. von SV Empor Walschleben // Steffen Ehrich · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Bube

Der SV Empor Walschleben hat im Aufstiegskampf der Landesklasse 2 ein wichtiges Zeichen gesetzt und sich mit einem verdienten Heimsieg gegen Sömmerda die Tabellenführung gesichert. Von Beginn an präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Steffen Ehrich spielbestimmend und erspielte sich eine Reihe guter Offensivaktionen. SPIELBERICHT DES SV EMPOR WALSCHLEBEN // Steffen Ehrich

Die folgerichtige Führung fiel nach einem energischen Vorstoß von Alessio Hausmann, der im Strafraum einen Tick eher am Ball war und nur noch per Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Luca Schröder zunächst zwar regelwidrig, nachdem er auf dem tiefen Geläuf ausgerutscht war und den Ball dabei doppelt berührte. Die Wiederholung ließ er sich jedoch nicht nehmen und schob sicher zur verdienten Führung ein. Auch der zweite Treffer war sehenswert herausgespielt. Über die rechte Seite kombinierte sich Walschleben stark nach vorn, in der Mitte warteten gleich zwei einschussbereite Spieler. Alessio Hausmann's Abschluss konnte der Gäste-Keeper nur abprallen lassen, ehe Lukas Mitulla gedankenschnell reagierte und den Ball zum 2:0 über die Linie drückte.