Per Doppelschlag zum Sieg

Nach der Niederlage letzte Woche, kam der SSV Neumünster Zuhause gegen den TSV Haunsheim wieder in die Spur. Mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten konnten die Hausherren die nächsten drei Punkte auf heimischem Rasen klar machen.

Der SSV Neumünster wollte gegen die Gäste aus Haunsheim eine klare Reaktion auf die vorangegangene Niederlage gegen den VfL Großkötz zeigen. Von Beginn an wurde die Mannschaft von Spielertrainer Andreas Funk hoch angelaufen. Haunsheim setzte auf lange Bälle und schob dann oft gut auf die so wichtigen zweiten Bälle nach. In der 10. Minute war es dann genau so ein zweiter Ball, der von Dennis Pietsch erobert und an seinen Spielertrainer weitergeleitet wurde. Der erste Schuss konnte von der SSV Hintermannschaft noch geblockt werden, den Nachschuss jagte Funk dann aber zum 0:1 in die Maschen. Der Tabellenprimus ließ sich durch den frühen Rückstand jedoch keinesfalls verunsichern und war insgesamt tonangebend, agierte aber zu hektisch im Spiel nach vorn. Die Hintermannschaft der Gäste hatte nahezu auf jeden Angriff die passende Antwort und falls ihnen der Ball doch mal durchrutschte, war da ja noch der über 90 Minuten bärenstark agierende Torwart Martin Sadler. Etwas Glück brauchten die Haunsheimer nur in zwei Situationen. Einmal rettete der Pfosten, nachdem der Schlussmann von Pascal Schrodi schon umkurvt war – Innenverteidiger Andreas Farchmin hatte ihn mit einem perfekt getimten Heben in Szene gesetzt. Das andere Mal blieb die Pfeife, des ansonsten sehr souverän auftretenden jungen Schiedsrichter Elias Kleß, bei einem klaren Zupfer im Sechzehner der Gäste stumm.

In der zweiten Halbzeit war die Spielidee der Haunsheimer klar zu erkennen – kompakt stehen und auf Konter setzen. Der SSV blieb geduldig und spielte sich immer wieder gut in Position. Zu den auffälligsten Akteuren zählte in dieser Phase der agile Stefan Kirchberger, der sich mehrfach über rechts durchsetzen konnte. Ungenauigkeiten beim letzten Pass und der Gästekeeper verhinderten aber zunächst einen Torerfolg. Es dauerte bis zur 67. Minute, als sich Linksfuß Thomas Wink den Ball im Halbfeld zum Freistoß zurechtlegte. Perfekt auf den langen Pfosten getreten, musste der TSV-Schlussmann bis zuletzt mit einer Abnahme im Strafraum rechnen und konnte so nicht mehr rechtzeitig reagieren, um den direkten Einschlag zu verhindern. Nur eine Zeigerumdrehung später schickte Franz Behmer mit einem schnell ausgeführten Freistoß Pascal Schrodi in die Tiefe. Dessen Flanke wurde von seinem Bruder Fabian zu SSV-Oldie Simon Weschta weitergeleitet, der zur 2:1 Führung einschob.