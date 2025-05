Per direkt versenkter Ecke: Mallersdorf hofft, Landau steigt ab!

Es war zum Haare raufen: der FSV Landau war bemüht. Erst recht nach dem Rückstand zu Beginn der zweiten Hälfte fasste sich der West-Bezirksligist ein Herz, fand aber immer wieder seinen Meister in der sattelfesten SG-Defensive. Und - das gehört zur Wahrheit dazu: dem personell geplagten FSV fehlte es an prickelnden Offensivideen und 100-prozentigen Aktionen. So kam Mallersdorf/Grafentraubach nach torloser, highlightarmer erster Hälfte sofort nach Wiederbeginn zum 0:1. Ein kurz ausgeführter Eckball wurde von links ins Zentrum geflankt, wo Cornelius Grauschopf aus kurzer Distanz einköpfte (46.).Der Treffer tat der Partie enorm gut, nun war Landau gefordert und stemmte sich gegen den Abstieg. Nach Kontern blieb Mallersdorf allerdings deutlich gefährlicher. Auch die super FSV-Fanunterstützung blieb am Ende wirkungslos, und Landau äußerst glücklos. Joker Moritz Löffler visierte für die SG nach einer verunglückten Rückgabe den linken Pfosten an (59.). Elias Daffner setzte einen Konter sauknapp rechts am Kasten vorbei (69.). Und dann das Highlight der Partie. Johannes Fischer mit einer direkt verwandelten Ecke von rechts 🤩👉🏻, Keeper Thomas Deingruber war dran, aber gegen die tiefstehende Sonne prallte die Hereingabe von seinen Fäusten in die Maschen (70.).Damit war die Partie entschieden. Elias Daffner hätte wenig später sogar auf 0:3 stellen können - nach Konter über Fabian Prebeck-Sanchez setzte er die Kugel an den linken Innenpfosten (76.). Einzig in der Nachspielzeit war Landau wirklich dran: Anton Metzner traf per Schlenzer den rechten Außenpfosten (90.+2). Eine Randnotiz: Bayernliga-Schiedsrichter Michael Freund leitete die Partie äußerst souverän - ohne eine gelbe Karte.Damit geht's für den FSV Landau nach fünf (!) Bezirksliga-Spielzeiten wieder runter in die Kreisliga. Und der Mallersdorfer Bezirksliga-Traum lebt - im zweiten Anlauf!