Peppa Wutz

Dass du fünf Jahre später in einem Gemeindesaal sitzt und dir eine unverschämt schlechte Puppentheatervorstellung von Schnitzel Wutz und ihrer Oink-Familie antun musst … das Ganze natürlich für 11 € pro Person … davor hat dich keiner gewarnt. Der Preis für die Vorstellung steht vorher natürlich auch nirgendwo, und du kannst ja schlecht dein Kind vor der Kasse wieder wegziehen, weil dir der Spaß zu teuer ist.

Es gibt so viele Dinge, auf die dich einfach niemand vorbereitet, wenn du ein Kind erwartest. Alles dreht sich nur um Windeln, Milch und Schnuller.

Dann muss man aber wenigstens seine Lehren daraus ziehen und nicht mehr mit der ganzen Familie so eine Abzocke besuchen. Ein Elternteil pro Vorstellung reicht dann aus.

Also, kannst du natürlich schon. Aber die Enttäuschung in den Kinderaugen will ja auch keiner sehen.

Und weil diese Schmierentheaterbande bereits das nächste Werbeplakat in die Kita gehängt hat und mein Sohn da wieder hinwill, haben wir beschlossen, dass ich mit ihm dem Schwein und seiner Sippe zugucken darf.

Dafür musste meine Frau aber zu einer Vorführung der Paw Patrol.

Das Ding sprengte dann wirklich das Konto, aber dem Junior hat’s gefallen, und ich hatte etwas Zeit für mich.

Natürlich wollte ich diese an der frischen Luft verbringen, und so brauste ich mit einem E-Scooter ziellos (Augenzwinkern) durch die Gegend und landete in Hakenfelde.

Ich hatte vor dem Verlassen der heimischen vier Wände die Wetter-App gecheckt, und sie warnte vor Regen, der ab 13 Uhr möglich sei.

Was die App damit wohl meinte, war: Ab 11 Uhr fegt ein gottverdammter Monsun durch Spandau.

Ich musste fix etwas finden, um mich unterzustellen, und wurde im Stadion Hakenfelde fündig. Zu meinem großen Erstaunen (kräftiges Augenzwinkern) betraten gerade die Mannschaften des SSC Teutonia und Viktoria II den Rasen, um sich im Rahmen eines Landesligaspiels zu duellieren.

Da machte es mir auch nichts aus, dass ich diversen Regenschirmen ausweichen musste.

Mal im Ernst: Warum laufen Menschen mit Regenschirmen so unkoordiniert wie betrunkene Kleinkinder? Frei nach dem Motto: Wenn ich hinter mir nichts sehen kann, kann da auch gar nichts sein?

Ich regte mich einfach nicht auf, sondern genoss, dass es goss, und gönnte mir einen Kaffee und eine Bratwurst. Dazu noch ein wirklich ansehnlicher Kick auf dem Rasen – was will man da mehr?

Das Stadion Hakenfelde ist eh ein kleines Highlight im Berliner Fußball.

Die mit Reetdächern versehenen Bauten rund um den Platz geben hier ein ganz besonderes Flair ab, und die Steintraversen, die teilweise mit alten Stühlen aus dem Olympiastadion bestückt sind, können auch echt überzeugen.

Dazu hat Teutonia einfach ein schönes und herzliches Vereinsleben.

Wenn das mit der Hertha nichts mehr wird, könnte ich mir gut vorstellen, hier mal als Fotograf durchs weite Rund zu laufen.

Beim Blick in den Himmel sowie auf den Platz sah Viktorias Zweite keine Sonne. Teutonia war deutlich stärker und ging kurz vor der Halbzeit durch einen Torwartfehler mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel legten die Spandauer noch zwei Buden nach und grüßen damit von der Tabellenspitze.

Ich machte mich mit dem Abpfiff und durch den Regen auf den Weg nach Hause.

Frau und Sohnemann waren von der Paw-Patrol-Elternabzocke wieder heimgekehrt.

Jetzt freut sich die Sprotte auf den Besuch des Peppa-Wutz-Theaters – im Gegensatz zu mir.

Der Kutten König