Pepe Jagemann nicht zu halten

In welche Richtung geht der Weg der Spielvereinigung Drochtersen/Assel IV mit Trainer Andrè Matties? – Foto: Michael Brunsch

Der Spielplan hat es mit dem Aufsteiger VfL Fredenbeck nicht gut gemeint. Nach dem 1:8 in Hammah folgte ein 1:7 gegen die SV Drochtersen/Assel IV. Wohin führt der Weg der Fredenbecker?

"Wir fingen gut an, über außen Kombination mit Malte Horwege, Ball in den 16er, wo Andi Junge nur noch reindrücken musste. Wir haben allgemein super begonnen, zügig und direkt gespielt und sind dann auch schnell zum 2:0 gekommen, Pepe Jagemann klasse durchgesteckt zum Malte Horwege, der im 1:1 mit dem Keeper cool blieb. Danach fingen wir leider an, es so ein bisschen als Selbstläufer zu nehmen und ließen Fredenbeck etwas gewähren. Der Ball kam kurz vor dem 16er zu Bünyamin Aksoy, der Robin Bösch mit dem Ellenbogen und einigen unschönen Worten wegcheckte und das 2:1 machte…glasklarer Freistoß für uns. Wir waren dann wieder wacher und kamen durch einen langen Ball von Robin Bösch auf Pepe Jagemann zum 3:1, das 4:1 markierte Malte Horwege nach super Zuspiel von Andi Junge noch vor der Halbzeit. Fredenbeck hatte außer dem Tor nur noch eine gefährliche Szene durch Yagiz Sinan, der deutlich vergab.

Fredenbeck geht die Luft aus

Nach der Halbzeit war bei Fredenbeck gar nichts mehr los und wir ließen beste Gelegenheiten aus, wo wir direkt vor dem Tor schwach abschlossen oder beste Szenen schwach ausspielten. Das 5:1 nach gutem Zuspiel von Andi Junge auf Jagemann, der im zweiten Versuch den Ball versenkte. Kurz darauf erlief er einen schwachen Rückpass zum Keeper und machte das 6:1. Das 7:1 war das schönste Tor des Tages, direkter Freistoß in den Winkel von Pepe Jagemann. Fünf Minuten vor Schluss muss dann noch ein Fredenbecker eigentlich Rot bekommen nach Notbremse. Der Schiri pfiff nur Freistoß und gab nicht einmal Gelb, was seine Leistung leider endgültig abrundete", sagt Andrè Matties.

Sein Fazit: "Hoher Sieg, der auf jeden Fall hätte höher ausfallen müssen. Fredenbeck sind nach der Halbzeit die Reserven ausgegangen."

Schiedsrichter: Andreas Krummrei

Tore: 0:1 Andi Junge (4.), 0:2 Malte Horwege (12.), 1:2 unbekannt (24.), 1:3 Pepe Jagemann (33.), 1:4 Malte Horwege (36.), 1:5 Pepe Jagemann (71.), 1:6 Pepe Jagemann (74.), 1:7 Pepe Jagemann (86.).