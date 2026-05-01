Penzkofer mit klarer Ansage - Kellerduell in Hutthurm

Deggendorfs Coach Benjamin Penzkofer fordert von seiner Truppe wieder eine mutigere Spielweise – Foto: Harry Rindler

Das Meisterschaftsrennen in der Bezirksliga Ost ist an Spannung nicht zu überbieten. Drei Spieltage vor Schluss dürfen sich der SV Grainet, die SpVgg GW Deggendorf und die SpVgg Ruhmannsfelden noch Chancen auf den Titel ausrechnen. Während der Leader bereits am Maifeiertag im Derby gegen den TSV Mauth vorlegt, sind die Kicker von der Trat und vom Lerchenfeld erst am Samstag im Einsatz. Die Penzkofer-Elf erwartet den SV Bischofsmais, während das Freidhofer-Team bei der SpVgg Niederalteich ran muss. In der gefährdeten Zone stehen sich der SV Hutthurm und der SV Hofkirchen gegenüber. Sollte "Huading" das Heimspiel in den Sand setzen, rückt nach über 30 Jahren auf Bezirks- und Verbandsebene der Abstieg immer näher. Definitiv runter muss der SV Oberpolling, der seit dem letzten Spieltag als Absteiger feststeht.

Heute, 18:30 Uhr SV Grainet Grainet TSV Mauth Mauth 18:30 live PUSH



Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach unserem neuerlichen Last-Minute-Sieg gegen den starken Aufsteiger aus Bischofsmais haben wir am Tag der Arbeit ein hartes Stück Arbeit vor uns. Mauth hat am letzten Spieltag auch rein rechnerisch den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht, wozu wir unserem Landkreis-Rivalen bei dieser Gelegenheit ganz herzlich gratulieren. Die Truppe um das Trainergespann Madl und Gibis hat sich fußballerisch toll entwickelt und kann in dieser Liga absolut jeden Gegner schlagen - das haben sie unter anderem vergangene Woche mit dem Heimsieg gegen Künzing wieder bewiesen. Wir sind deshalb gewarnt und uns ist bewusst, dass uns unser Gegner im Landkreis-Derby alles abverlangen wird. Wir wissen aber auch was wir können und gehen das Spiel mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein an.



Personalien: Der Leader kann in Bestbesetzung antreten.





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Durch die tolle Leistung letzte Woche gegen Künzing konnten wir mit einem hochverdienten Sieg den vorzeitigen Klassenerhalt sichern. Die Saison ist deswegen aber nicht vorzeitig für uns beendet. Unser Ziel ist es, in der Tabelle noch den ein oder anderen Platz gutzumachen. Außerdem ist ein Derby in Grainet unter Flutlicht Motivation und Anreiz genug. Die top besetzte Mannschaft von Hannes Gastinger hat zurzeit einfach einen Lauf und gewann die Spiele zuletzt so, wie sie eben ein Meisterschaftskandidat gewinnt. Wir freuen uns auf das Duell mit dem SVG."



Personalien: Die Gäste haben schwerwiegende Ausfälle zu beklagen. Neben Michael Segl müssen nämlich auch Torjäger Korbinian Tolksdorf und Mathias Krampfl ersetzt werden.

Morgen, 15:00 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf SV Bischofsmais Bischofsmais 15:00 live PUSH



Benjamin Penzkofer (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Mit Bischofsmais kommt eine gefährliche Mannschaft zu uns. Wir müssen den Fokus jedoch wieder mehr auf unsere eigene Leistung richten, viel mutiger und selbstbewusster agieren als wir es in den vergangenen Wochen oft getan haben. Mit Angsthasenfußball werden wir nämlich in der Endabrechnung nichts gewinnen."



Personalien: Niklas Hauner ist für dieses Wochenende außer Gefecht. Hinter dem Mitwirken von Laurin Hübscher steht ein dickes Fragezeichen. Für Alexander Sperl ist die Saison vermutlich gelaufen.







Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Tief in der Nachspielzeit mussten wir am vergangenen Wochenende unglücklicherweise den Siegtreffer von Grainet schlucken. Trotzdem waren wir mit unserem mutigen Auftritt sehr zufrieden. Am Samstag geht's zum nächsten Meisterschaftsanwärter nach Deggendorf. Die Rollen sind klar verteilt. Eine Punkteteilung wie beim Hinspiel wäre eine dicke Überraschung."



Personalien: Die Gerüchte, dass die drei tschechischen Legionäre aus privaten Gründen fehlen werden, wollte Eder nicht bestätigen: "Das ist noch ungewiss." Wieder dabei ist auf alle Fälle Alexander Gerl.







Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Im Heimspiel gegen Oberpolling zählen für uns nur drei Punkte. Wir werden den Gegner keinesfalls unterschätzen, haben uns schon im Hinspiel lange Zeit sehr schwer getan. Unsere Personalsituation spitzt sich seit mittlerweile zwei Wochen immer weiter zu. Nichtsdestotrotz wollen wir den letzten Schritt zum fixen Ligaerhalt gehen."



Personalien: Es gibt noch mehrere Unklarheiten. Definitiv nicht einsatzfähig sind Jakob Schäfer, Hannes Rauscher, Markus Schramm, Michael Wagner und Benedikt Kleinert.





Martin Braumandl (Trainer SV Oberpolling): "Der Abstieg ist nun leider auch rechnerisch besiegelt. Aufgrund unserer Leistungen 2026 - ausgenommen die Auftritte in Garham und Graine - eine logische Konsequenz. In den letzten drei Spielen werden wir trotzdem alles versuchen, um zu punkten. Das sind wir einerseits uns selber, aber ganz sicher unseren treuen Fans, die auch in schlechten Phasen - wie aktuell - voll hinter uns stehen, schuldig. Die Marschroute ist klar. Wir werden alles daran setzen, in Obernzell etwas zu holen."



Personalien: Die Auswärtsaufgabe wird durch die Ausfälle von Mario Enzesberger, Fabian Hönl, Christoph Brenninger, Daniel Wurm, Nico Koller, Jonas Haupt und Awaiz Raza deutlich erschwert.







Die SpVgg Niederalteich steht gegen die SpVgg Ruhmannsfelden vor einer großen Herausforderung – Foto: Alexander Ferazin









Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "In Schalding ist es uns gelungen, über die gesamte Spielzeit hinweg konzentriert zu agieren und einen wichtigen Erfolg einzufahren. Mit Ruhmannsfelden erwartet uns nun ein Top-Team, das zu den klaren Meisterschaftskandidaten zählt und uns qualitativ überlegen ist. Dennoch werden wir die Aufgabe mit voller Überzeugung angehen. Die Mannschaft wird alles investieren, um erneut ein positives Ergebnis zu erzielen. Gerade in der Schlussphase der Saison kommt es immer wieder zu überraschenden Spielverläufen – diese Chance wollen wir nutzen."



Personalien: Neu auf der Ausfallliste ist Routinier Philipp Peter. Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "In Schalding ist es uns gelungen, über die gesamte Spielzeit hinweg konzentriert zu agieren und einen wichtigen Erfolg einzufahren. Mit Ruhmannsfelden erwartet uns nun ein Top-Team, das zu den klaren Meisterschaftskandidaten zählt und uns qualitativ überlegen ist. Dennoch werden wir die Aufgabe mit voller Überzeugung angehen. Die Mannschaft wird alles investieren, um erneut ein positives Ergebnis zu erzielen. Gerade in der Schlussphase der Saison kommt es immer wieder zu überraschenden Spielverläufen – diese Chance wollen wir nutzen."Personalien: Neu auf der Ausfallliste ist Routinier Philipp Peter.



Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Der Sieg gegen Obernzell war hochverdient, auch wenn wir zum wiederholten Mal es nicht geschafft haben, die Tür zuzumachen und kurz vor Schluss dann sogar noch richtig Glück brauchten. Aber vielleicht war das genau das, was uns zuletzt ein bisschen gefehlt hat. Auf dem Trainingsplatz in Niederalteich gibt es keinen Schönheitspreis zu gewinnen, denn für beide Mannschaften steht eine Menge auf dem Spiel. Darauf haben wir uns vorbereitet."



Personalien: Kapitän Stefan Wittenzellner, Marco Dachs, Marcel Steinbauer und Tim Weinberger werden wiederum nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.

Morgen, 15:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm SV Hofkirchen Hofkirchen 15:00 PUSH





Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Solche Spiele haben oft ihre eigene Dynamik. Hofkirchen hat mit dem 6:1 gegen Oberdiendorf ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Für uns steht aber nicht der Gegner im Vordergrund, sondern unsere eigene Leistung. Wir wissen, worum es geht: Wir brauchen einen Sieg, um uns die Chance auf die Relegationsplätze zu bewahren. Dafür müssen wir von der ersten Minute an präsent sein und alles investieren."



Personalien: Die Spielerdecke wird immer dünner, da sich nun auch noch Dustin Lippert einen Muskelfaserriss zugezogen hat.





Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "Letzte Woche konnten wir nach einem sehr guten Spiel gegen Oberdiendorf den erhofften Schritt vorwärts machen. Die Jungs haben sehr viel richtig gemacht und sich das somit verdient. Jetzt gilt es das positive Gefühl in das nächste Spiel beim SV Hutthurm mitzunehmen. Schaffen wir es wieder, die Basics auf das Feld zu bringen und dazu unser Spiel umzusetzen, werden wir eine große Chance haben, den Platz als Sieger zu verlassen."



Personalien: Neben den Langzeitverletzten fehlen weiter Keeper Adrian Weber und Arian Berisha.









Außerdem spielen:





Morgen, 16:00 Uhr FC Künzing Künzing SV Garham Garham 16:00 PUSH





