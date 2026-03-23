Penzinger Herrenteams gehen mit Schwung in die Rückrunde

Mit beiden stand die Abteilungsleitung und das Trainerteam schon seit längerem in regem Austausch und so zeigt sich unser Sportlicher Leiter, Fabian Herl, äußerst zufrieden über die Verstärkungen auf der Außenbahn: „Die Jungs haben richtig Bock und brennen, in den wenigen Wochen seit sie bei uns sind, ordentlich was ab.“ Außerdem ist mit Simon Schneider nach seiner Rückkehr aus dem Auslandssemester eine multifunktionelle Waffe wieder mit an Bord.

Gleich im ersten Vorbereitungsspiel nach der Winterpause erschienen zwei neue Namen im Kader unserer 1. Mannschaft. Wir freuen uns über die Neuzugänge Alexander Karbach (vom TSV Peiting) und Florian Mailänder (vom VFL Kaufering).

Trainerteam und Abteilungsleiter gemeinsam mit Neuzugängen Flo Mailänder und Ali Karbach

Und auch die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. So gingen beide Herrenteams in jedem Spiel des neuen Jahres als Sieger vom Platz. Die einzelnen Ergebnisse sind am Ende aufgelistet.

Diese Dynamik soll nun in die Rückrunde getragen werden. Mit dem heutigen Gegner, dem SC Egling/Paar, hat man noch eine kleine Rechnung offen. Im Hinspiel trennte man sich nach mehreren Führungswechseln am Ende 4:4. Wir hoffen auf genauso viel Unterhaltung für die Zuschauer, aber dass die drei Punkte in Penzing bleiben mögen. Am kommenden Samstag braucht unsere Mannschaft die volle Unterstützung beim Auswärtsspiel gegen den starken FC Greifenberg. Hier wird sich zeigen, in welche Richtung diese Saison für unsere Jungs geht.

Die Abteilungsleitung hat, neben den Neuzugängen, auch am Kader für die kommende Saison getüftelt. Fast alle Gespräche sind abgeschlossen und mit den Ergebnissen ist man durchaus zufrieden. So lässt sich vermelden, dass die Trainer Christian Reiss und Moritz Sedlmaier auf jeden Fall in der kommenden Spielzeit weiter voll dabei sind. Die Gespräche mit Cheftrainer Michi Hasche waren, wie bisher auch, sehr offen und ehrlich. Er kann noch keine hundertprozentige Zusage geben und möchte die weitere Entwicklung der Mannschaft abwarten. Sowohl für Abteilungsleitung als auch für Vorstand trägt das aktuelle Trainerteam einen enormen Anteil am derzeitigen Erfolg. Das zeigt sich nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch im spielerischen Auftreten der Mannschaft. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass man die Entwicklung in dieser Konstellation fortsetzen möchte.

Die Spielgemeinschaft unserer Zwoten mit dem FC Hofstetten II reist für ihr erstes Spiel zum MTV Diessen. Auch diese Partie steht unter dem Zeichen einer Revanche, denn das Hinspiel musste man trotz spielerischer Überlegenheit mit 0:1 abgeben. In der Vorbereitung hat das Team ebenfalls viel gearbeitet. So wurden die Vorbereitungsspiele erfolgreich bestritten und der Trainingsbetrieb auf das neue SG-Projekt abgestimmt. Das wird auch dringend nötig sein, denn im Augenblick steht man mit dem Rücken zur Wand. Doch mit der Rückkehr zahlreicher Spieler nach Verletzungen stehen dem Trainerteam um Tommy Feig wieder mehr Möglichkeiten offen. Wir drücken unseren Mannschaften für die bevorstehenden Aufgaben die Daumen und wünschen viel Erfolg.

Die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele:

VFL Kaufering III – FC Penzing​​​​​​3:4

FC Penzing – SG Amberg-Wiedergeltingen​​​​4:1

TSV Königsbrunn II – FC Penzing​​​​​​3:4

FC Penzing – SG Lechfeld​​​​​​​5:1

FC Weil – FC Penzing​​​​​​​1:3

FC Seestall – FC Hofstetten II/FC Penzing II​​​​1:2

FC Hofstetten II/FC Penzing II – SG Amberg-Wiedergeltingen II​​2:0