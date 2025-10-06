Penzberger Serie lässt Sportgerichtsverfahren verblassen: „Die richtige Antwort“

Das nördliche Isartal bei München ist generell einen Ausflug wert. Die Waldwirtschaft mit ihren Schmankerln, der Blick hinunter, wo die Isar ihre Bahnen zieht und hin und wieder ein Floß mit lustiger Gesellschaft vorbeischippert. Man kann es dort wahrlich aushalten. Erst recht natürlich, wenn man als Fußballer den Auftrag erfüllt, den nächsten Sieg einzufahren, um die Reparaturarbeiten an einer zwischenzeitlich brüchigen Saison zielstrebig fortzuführen.

Das erledigte der FC Penzberg durch einen 4:1 (2:0)-Erfolg auf dem Sportgelände an der Gistlstraße mit Bravour. Zehn Zähler aus den vergangenen vier Partien mindern die Bedeutung des laufenden Sportgerichtsverfahrens. „Die einzige Möglichkeit, richtig auf außersportliche Themen zu antworten“, hielt Maximilian Bauer nach dem dritten Sieg des FC in Serie fest. „Besser, als auf die Tränendrüse zu drücken“, ergänzte der Coach.

Vom Tal der Tränen waren die Penzberger vergangenen Samstag ganz weit entfernt. Nach 20 Minuten stand bereits ein 2:0 zu Buche. Herbeigeführt durch Denis Grgic, der sich den Ball am Gegner vorbei auf den linken Schlappen legte, um ihn dann schnurstracks zum 1:0 in den Torwinkel zu befördern (9.). Treffer Nummer zwei initiierte Ugurkan Verep mit einem Solo durch die halbe Pullacher Abwehr. Just als der Mittelfeldspieler abziehen wollte, stellte ihm ein SVP-Verteidiger das Bein – Elfmeter. Dominik Bacher trat an und traf schlafwandlerisch sicher zum 2:0 (21.).