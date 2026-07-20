Penzberg unaufhaltbar? Das sind die Meister-Favoriten der Bezirksliga Süd

Die Trainer der Bezirksliga Süd haben ihre Analyse abgegeben. – Foto: FuPa

Kurz vor dem Saisonstart hat Fussball Vorort/FuPa Oberbayern mit den Bezirksliga-Süd-Trainern gesprochen und nach einer ersten Prognose gefragt. Wer ist Favorit auf den Meistertitel? Und welche Ziele haben die Trainer für die eigene Mannschaft? Bis auf den SVN und Waldeck haben sich alle Trainer geäußert. Hier sind ihre Antworten:

Das Warten hat ein Ende! Am Freitag, dem 24. Juli, rollt in der Bezirksliga Süd endlich wieder der Ball . Die Saison 2026/27 startet dabei direkt mit einem echten Topspiel: Der FC Deisenhofen II empfängt um 19:30 Uhr den Absteiger aus Garmisch-Partenkirchen. Doch nicht nur GAP ist neu in der Liga. In der Bezirksliga Süd sind einige neue Gesichter zu finden: Neben dem SVN München und dem FC Kosova meldeten sich vier weitere Neuzugänge: der SC Oberweikertshofen, der SV München West, der TSV Moorenweis und der TuS Geretsried II.

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München:

Wer sind deine Favoriten?

Penzberg und Gilching.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Wir spielen voll auf Klassenerhalt. Für uns ist die Bezirksliga ein großes Abenteuer und wir würden uns freuen, wenn wir die Liga ein zweites Mal halten können.

Sebastian Baumert, Trainer des TSV Moorenweis:

Wer sind deine Favoriten?

Penzberg wird sicherlich Favorit sein, wenn es um die Meisterschaft geht.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser Ziel ist definitiv der Nichtabstieg! Alles andere wäre Bonus. Außerdem ist es uns wichtig, die jungen Spieler weiterzuentwickeln. Wir haben ein schweres Anfangsprogramm, aber wir wollen unseren positiven Lauf aus der vergangenen Saison mitnehmen und mit Selbstvertrauen starten.

Walter Lang, Trainer des SV Bad Heilbrunn:

Wer sind deine Favoriten?

Das kann man schlecht sagen. Es ist kein Geheimnis, dass Penzberg und Gilching mit Sicherheit auffallen. Vielleicht wird hinter den zwei noch eine Münchner Mannschaft landen, wie Untermenzing oder Waldeck.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Bei uns geht’s definitiv darum, dass wir die neuen Spieler eingewöhnen und Spaß haben. Es wird auch darum gehen, dass wir fünf Mannschaften hinter uns lassen. Das wird das große Ziel sein.

Lukas Haustein, Trainer des TuS Geretsried II:

Wer sind deine Favoriten?

Als Topfavorit für den Titel muss man natürlich den FC Penzberg nennen. Letzte Saison schon Dritter, inklusive namhafter Neuzugänge – die stehen für mich persönlich oben auf dem Zettel.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Wir wollen mit unserer verjüngten Mannschaft so schnell wie möglich in der neuen Liga ankommen, bestmöglichen Fußball spielen und zeigen, dass wir auf diesem Niveau mithalten können. Am Ende steht das Ziel: einzig und allein der Klassenerhalt.

Michael Westermair, Trainer des FC Kosova München:

Wer sind deine Favoriten?

Ich habe keinen Favoriten, aber ich denke, dass Penzberg und Garmisch-Partenkirchen oben mitspielen werden.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser Ziel als Aufsteiger ist das gesicherte Mittelfeld.

Paolo Maiolo, Trainer des SC Oberweikertshofen:

Wer sind deine Favoriten?

Da es mein erstes Jahr in Oberbayern ist, kenne ich die wenigsten Mannschaften. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Penzberg und Gilching sehr stark sein werden, sowie ein drittes Überraschungsteam.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser Anspruch dieses Jahr ist nach dem großen Umbruch mit ganz vielen neuen Spielern, eine entspannte Saison zu haben. Wir werden versuchen, uns im ersten Drittel der Tabelle festzusetzen. Das ist primär unser Ziel jetzt nach dem Abstieg.

Florian Hahn, Trainer des SV München West:

Wer sind deine Favoriten?

Das ist so früh schwer zu sagen. Aber ich denke Penzberg, Garmisch-Partenkirchen und Gilching.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Klassenerhalt.

Christian Rodenwald, Trainer des TSV Gilching-Argelsried:

Wer sind deine Favoriten?

Ich denke, dass es Penzberg wird. Allein durch ihre Erfahrung in der Bezirksliga. Letzte Saison wurden sie Dritter und haben sich jetzt auch namhaft verstärkt.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Ganz vorn mitzuspielen und zwei Plätze besser dazustehen als letzte Saison.

Johannes Franz, Trainer des 1. FC Penzberg

Wer sind deine Favoriten?

Dadurch, dass so viele Mannschaften dabei sind, die ich nicht kenne, vor allem die Absteiger, kann ich da nicht großartig urteilen, wie stark die Gegner sind. Deswegen kann ich nur Mannschaften nennen, die letzte Saison schon in der Liga waren. Zum einen Gilching, zum anderen Pullach, die sich gut verstärkt haben. Aber auch Untermenzing, die letzte Saison guten Fußball gespielt haben.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Wir wollen uns kein großes Ziel setzen, wie’s am Ende der Saison aussehen soll. Viel lieber teilen wir uns Etappenziele ein.

Stefan Schwinghammer, Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen:

Wer sind deine Favoriten?

Man muss ganz vorn wahrscheinlich den FC Penzberg nennen. Die waren letztes Jahr schon gut dabei und haben sich namhaft verstärkt, unter anderem mit Vedim Sinani, einem sehr guten Abwehrspieler aus der Landesliga. Für mich ist er sogar einer der besten Aufbauspieler der Liga gewesen, wenn nicht sogar der Beste. Aber auch im Mittelfeld mit Tino Reich, einem Regionalliga-Aufsteiger, der natürlich in der Bezirksliga positiv auffallen wird. Und natürlich mit Maximilian Berwein, das ist mein bester Kumpel. Da haben die eine Vollgranate vorn, die alleine Spiele in der Bezirksliga entscheiden kann. Ich glaube, wenn die ihre PS auf die Straße bekommen, wird nichts um den FC Penzberg herumgehen.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser Ziel ist es, nach der schwierigen letzten Saison mit dem Abstieg und dem ein oder anderen Abgang, uns mit unseren Neuzugängen zu stabilisieren und Fuß zu fassen und uns in der Bezirksliga auf unsere Stärken zu konzentrieren. Dann schauen wir, was im Laufe der Saison noch so möglich ist. Vielleicht kann man nach oben etwas gestalten. Aber das Hauptziel ist, dass wir uns stabilisieren und konstant gute Ergebnisse einfahren. Was dann am Ende herauskommt, ist dann hoffentlich im oberen Drittel.

Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing:

Wer sind deine Favoriten?

Penzberg und Gilching

Was sind die Ziele für diese Saison?

Die Platzierungen der letzten Saison bestätigen, dominantes Auftreten im Spiel mit dem Ball und gegen den Ball geschlossenes Verteidigen.

Peter Bootz, Trainer des SV Raisting:

Wer sind deine Favoriten?

Meisterfavoriten sind Penzberg, Gilching und ein Überraschungsteam.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser Saisonziel, mit dieser sehr jungen Mannschaft, ist wieder der Klassenerhalt.

Andreas Budell, Trainer des FC Deisenhofen II:

Wer sind deine Favoriten?

Zu den Favoriten auf den Meistertitel zählen sicherlich der Absteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen sowie der FC Penzberg und der TSV Gilching-Argelsried, die sich gezielt verstärkt haben. Für Überraschungen könnten zudem Mannschaften wie Waldeck oder Untermenzing sorgen, die über viel Qualität verfügen und immer für eine gute Rolle in der Liga gut sind.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser primäres Saisonziel als U23-Mannschaft ist der frühzeitige Klassenerhalt. Darüber hinaus liegt unser Fokus darauf, die talentierten Spieler aus der U19 möglichst schnell an den Herrenbereich heranzuführen und ihnen ausreichend Spielzeit zu ermöglichen. So wollen wir die Entwicklung unserer Nachwuchsspieler fördern und gleichzeitig die Grundlage dafür schaffen, dass unsere erste Mannschaft in der Bayernliga künftig von dieser Ausbildung profitiert.

Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach:

Wer sind deine Favoriten?

FC Penzberg, TSV Gilching-Argelsried und SV Untermenzing.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser Ziel ist ein besserer Tabellenplatz als letzte Saison.