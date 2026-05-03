Penzberg-Trainer Maximilian Bauer startet XR-Sports für Vereinsbewertungen

Sie haben das Portal aufgebaut: (v.l.) Vitalij Lux, Suleiman Khan und Maxi Bauer. – Foto: Andreas Mayr

Der FCP-Coach hat mit Partnern eine Plattform entwickelt. Bereits am ersten Tag gingen 4000 Vereinsbewertungen ein. Auch Bauer selbst wurde bewertet.

Wer schon immer einmal wissen wollte, was Maximilian Bauer für ein Typ Trainer ist, hat nun eine verlässliche Quelle. Auf dem Portal „XR-Sports“ (zu erreichen über www.xr-sports.de) hat künftig jeder die Möglichkeit, seine Trainer, Vorstände und Sportvereine zu bewerten. Der 31-Jährige hat sich nicht nur beim FCP einen Namen gemacht, sondern auch die neue Seite mit aufgebaut. Kürzlich schalteten Bauer und seine Kollegen das Bewertungsportal scharf. Bereits einen Tag später hatten die Nutzer über 4000 Sportvereine rezensiert. „Das hätten wir alle nicht gedacht“, sagt ein stolzer Ex-Profi.

Seit Monaten programmieren und tüfteln die Unternehmer aus München an der Idee herum. Aus Erfahrung wissen sie: Das Konzept hat Potenzial. Im März 2025 starteten sie mit ihrer ersten Plattform „Execurater“ durch. Dort kann jeder Firmen und Führungskräfte benoten, die Resultate sind für jeden einzusehen. „Damit man mehr Transparenz reinbringt ins Arbeitsleben“, erklärt Bauer. Bislang fehlt Arbeitnehmern häufig der Durchblick, welche Unternehmen und Chefs auf sie zukommen, wie ihre Stärken und Schwächen einzuschätzen sind. Mit dem neuen Werkzeug bekommen sie „diesen 360-Grad-Blick“, wie Bauer erklärt. Weil die Beurteilung anonym abläuft, finden sich auf der Seite sehr ehrliche Rückmeldungen wieder. Gegen rufschädigende Beiträge haben die Macher ein Filtersystem installiert, das bei besonders schlechten Rezensionen genauer nachsieht und sie prüft.

Nach einem Jahr Betrieb sind Bauer und seine Kameraden höchst zufrieden mit ihrer Seite. Derzeit wird sie pro Monat etwa 200.000 Mal aufgerufen, genauso viele Bewertungen von Chefs gingen bereits ein – vom Konzern-CEO bis zu Familienbetrieben. „Ein Riesen-Erfolg für uns“, sagt der ehemalige Fußballprofi, der vor einem halben Jahr zum Team stieß.

Ihr Modell übertragen sie nun auch auf die Sportwelt. Das kann nützlich sein für Eltern oder Sportler, die nach einem neuen Klub suchen – oder die ihrem Lieblingstrainer etwas Gutes tun wollen. „Warum nicht mal einen Daumen nach oben, wenn mein Chef oder Trainer super ist?“, sagt Bauer. So bekommen Neuankömmlinge einen besseren Überblick über Verein, Trainer und die Verhältnisse vor Ort.

Grafiken und ein Gesamtscore

Der Bewertungsprozess selbst geht flott. In einer Minute hat man das Gröbste ausgefüllt. Freilich kann man sich mehr Zeit nehmen, detaillierter urteilen – und das Bild klarer werden lassen. Abgefragt werden unter anderem Fähigkeiten wie Kommunikation, Kompetenz oder die Stimmung im Team, aber auch Charaktereigenschaften. „Bei Felix Magath denkt jeder gleich an Medizinbälle“, scherzt Bauer. Derlei Informationen lassen sich auf XR-Sports künftig herausfinden. Aus den einzelnen Angaben (jeweils von 1 bis 10) ergibt sich ein Gesamtscore. Grafisch aufbereitet sind die Bewertungen mit Plaketten, wie man sie aus den Fußball-Simulationsspielen kennt. Wer häufig rezensiert wird, steigt auf im Klassement. Ganz ähnlich läuft es bei der Beurteilung der Vereine ab.

Unter den ersten Trainern, die bereits evaluiert wurden, sind einige bekannte Namen: Harald Cerny, Manuel Baum, Christian Ziege. Auch die großen Klubs der Gegend, Murnau und Penzberg zum Beispiel, wurden von ihren Mitgliedern bereits näher betrachtet. „Ich glaube, dass Vereine in der Gegend ihren Spaß haben werden“, sagt Bauer. Freilich soll es nicht nur bei Fußballklubs bleiben, auch Basketballer, Handballer und Eishockeyspieler sind aufgerufen, mehr über ihre Vereine preiszugeben. Bauer und seine Kollegen sehen ihr Portal als „fehlendes Stück im Puzzle“ neben anderen Seiten, die etwa sämtliche Statistiken – vom Marktwert bis zu den Einsatzminuten – im täglichen Sportbetrieb erfassen.

Selbstverständlich haben auch die Vereine und Trainer etwas davon. Sie bekommen echte Rückmeldungen, was es zu verbessern gibt und was funktioniert. Über den FCP etwa ist zu erfahren, dass an der Gaststätte Verbesserungsbedarf herrsche. Und im Fall von Maxi Bauer? Da fallen die Rezensionen uneingeschränkt positiv aus, mit bislang mehr als neun von zehn möglichen Punkten. Die Spieler loben unter anderem seine Analysen, sein modernes Training und seine nahbare Art.