Penzberg reichen sechs Minuten aus – SVEB fehlt „dieser Dosenöffner“

Nach einer gelb-roten Karte gewinnt Penzberg die wilde Aufholjagd gegen Bichl und übernimmt die Tabellenspitze in der Kreisklasse 3.

TSV Benediktbeuern - SG Hungerbach 2:3 (0:2) – Es ist Woche für Woche das gleiche Spiel beim TSV Benediktbeuern: Die Mannschaft betreibt einen hohen Aufwand, erarbeitet sich zahlreiche Torchancen, die aber nicht verwertet werden. Und in der Abwehr fallen die Gegentreffer viel zu leicht. Als Konsequenz rutscht der TSV in der Tabelle auf einen Relegationsplatz ab. „Wir sind in einem richtigen Negativ-Lauf drin“, stellte Trainer Thomas Neumeier anschließend fest. „Die Hungerbacher waren die mit Abstand glücklichere Mannschaft. Sie wissen wahrscheinlich selbst nicht, warum sie gewonnen haben.“ Gestern, 14:00 Uhr TSV Benediktbeuern TSV Benediktbeuern SG Hungerbach SG Hungerbach 2 3 Abpfiff

Beim 0:1 faustete der Benediktbeurer Torhüter Benedikt Hartmann einen Eckball selbst ins Tor, vor dem 0:2 waren die Verteidiger viel zu weit aufgerückt. „Das war unser einziger Fehler und der einzige Torschuss der Hungerbacher“, stellte Neumeier fest. Die zahlreichen Versuche seiner Mannschaft landeten allesamt über oder neben Tor oder wurden abgeblockt. Erst in der 70. Minute bescherte Stefan Pölt seinem Team das erste Erfolgserlebnis. Nur fünf Minuten später folgte jedoch der nächste kuriose Gegentreffer. Ein Chipball aus 40 Metern Torentfernung landete nicht wie geplant beim Stürmer, sondern sprang an Freund und Feind vorbei zum 1:3. Mit einer offensiveren Mannschaftsaufstellung erarbeiteten sich die Beurer weiterhin zahlreiche Torchancen, kamen aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Hans Leiß (79.).

FSV Höhenrain zwingt Starnberg in die Bredouille FSV Höhenrain - SG Starnberg/Söcking 2:3 (0:2) – Zumindest zum Ende hin konnte der FSV Höhenrain die formstarken Starnberger in die Bredouille bringen. „Ich glaube, am Ende haben sie schon geschwitzt“, meinte Coach Christian Sedlmeier. Der Sieg sei unterm Strich trotzdem verdient gewesen. Der FSV staffelte sich sehr tief und vereitelte damit lange Zeit gefährliche Chancen der Gäste. Dann nutzten diese aber einen Fehler zur Führung (38.) und verwandelten mit den Pausenpfiff einen direkten Freistoß (45.). „Dann gehst du mit dieser Hypothek in die Pause“, ärgerte sich Sedlmeier, da man aus dem Spiel eigentlich nichts zugelassen hatte.

Nach dem 0:3 (56.), kam Höhenrain durch einen Freistoß von Andreas Mühr (60.) und einen Foulelfmeter von Adrian Lech (67.) auf ein Tor heran. Über eine Standardsituation wäre vielleicht sogar noch der Lucky-Punch möglich gewesen, welcher jedoch nicht mehr gelang. „Mit der Moral bin ich zufrieden, aber wir müssen unsere Fehler minimieren“, bilanzierte Sedlmeier. SVEB passt nicht auf und wird bestraft SG Oberau/Farchant - SV Eurasburg-B. 1:0 (0:0) – Der SV Eurasburg steckt weiter in der Ergebniskrise. Auch im Kellerduell in Farchant war Trainer Florian Schauer zwar mit dem generellen Auftreten zufrieden - „wir schaffen es aber nicht das in Tore umzumünzen“, haderte er.

Über weite Strecken hatte man das Geschehen eigentlich gut im Griff, auch die Chancenmehrheit konnte Eurasburg für sich beanspruchen. Doch unter anderem Michael Kerschbaumer und Valentin Seelbach scheiterten alleine vor dem Tor an einem Treffer. „Dieser Dosenöffner fehlt uns aktuell“, analysierte Schauer. Die Gastgeber zeigten sich dagegen äußerst effizient und erzielten zu Beginn der Schlussphase das Tor des Tages, weil der SVEB den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte (76.). „Wir haben einmal nicht aufgepasst und dann verlierst du das Spiel“, so Schauer. ESV Penzberg dreht das Spiel innerhalb von sechs Minuten SF Bichl - ESV Penzberg 1:3 (1:0) – Es drohte das Desaster und ein harter Rückschlag im Aufstiegsrennen in der Kreisklasse 3. Lange lag der ESV Penzberg bei den abstiegsbedrohten Sportfreunden Bichl mit 0:1 im Rückstand. In einer über 20-minütigen Überzahl fanden die Eisenbahner dann aber den Weg zu drei Treffern in kurzer Abfolge – und somit auch den Weg an die Tabellenspitze.