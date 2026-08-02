🗣: Penzberg ist "brutal enttäuscht" - MTV fand Partie "unterirdisch"

Penzberg verliert gegen Aufsteiger München West. – Foto: Tamara Rabuser

Am 2. Spieltag der Bezirksliga Süd ging Garmisch-Partenkirchen erneut leer aus und der MTV München gewann eine träge Partie gegen den SV Untermenzing. Die Reaktionen der Trainer in der Übersicht.

Florian Hahn, Trainer des SV München West: »Die Vorzeichen vor dem Spiel standen aus unserer Sicht nicht besonders gut. Zehn meiner Spieler aus dem vergangenen Wochenende standen mir aufgrund von Urlaub, Verletzungen und einer Hochzeitsfeier nicht zur Verfügung. Dadurch war unsere komplette Viererkette sowie der defensive Sechser neu besetzt. Von daher war unser klares Ziel zunächst, den Schaden zu begrenzen. Wir haben sehr tief gestanden und versucht, über Umschaltspiel, lange Bälle und Standardsituationen zum Erfolg zu kommen. Das ist uns über weite Strecken sehr, sehr gut gelungen.

Mit dem ersten langen Ball, nachdem wir den Gegner tief in die eigene Hälfte gezogen hatten, gehen wir mit 1:0 in Führung. Anschließend machen wir mit der ersten wirklich gefährlichen Standardsituation das 2:0. In dieser Phase war Penzberg dann aber stark und kommt durch einen hervorragenden Freistoß zum 2:1-Anschlusstreffer. Danach waren wir etwas angeschlagen und verwundbar. Wir bekommen kurz darauf auch den Ausgleich zum 2:2 und retten uns in einer Phase, in der Penzberg stärker war, mit diesem Ergebnis in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit habe ich dann als ausgeglichen gesehen. Am Ende hat das Momentum entschieden, ob das Spiel auf die Seite von Penzberg oder auf unsere Seite kippt. Wir hatten zwei sehr klare Torchancen und konnten eine davon nutzen. Deshalb nehmen wir am Ende nicht unverdient den ersten Heimsieg in der Bezirksliga mit nach Hause. Dass uns das mit dieser personellen Besetzung gelingt, war so nicht unbedingt zu erwarten. Deshalb geht ein großes Lob an die geschlossene Mannschaftsleistung.«

Johannes Franz, Trainer des 1. FC Penzberg: » Wir sind brutal enttäuscht von dem Spiel heute beziehungsweise vom Ergebnis bei München West. Wenn man solche Ambitionen hat wie wir, dann müssen wir so einen Gegner einfach schlagen – ohne Wenn und Aber. Nichtsdestotrotz hat West das sehr gut gemacht. Sie haben uns mit ihrer defensiven Ordnung, ihrer Standardstärke und ihrem Umschaltspiel das Leben schwer gemacht. Bei uns hat es leider zwei Gegentore gebraucht, bis wir wirklich aufgewacht sind. Das war dann etwa zehn bis 15 Minuten vor der Halbzeit der Fall. Wir kommen besser ins Spiel und machen dann auch verdient das 2:2. Wir hatten uns für die zweite Halbzeit vorgenommen, genauso aus der Kabine zu kommen, wie wir die erste Halbzeit beendet hatten. Das ist uns leider überhaupt nicht gelungen. Stattdessen hatte man über weite Strecken wieder das Gefühl, dass wir erst ein drittes Gegentor brauchen, um vielleicht endgültig aufzuwachen. Das darf uns in solchen Spielen einfach nicht passieren. München West war über weite Strecken giftiger, wollte den Sieg am Ende einfach mehr, war aggressiver in den Zweikämpfen und hat die Grundtugenden stärker auf den Platz gebracht als wir. Genau das darf uns nicht passieren, wenn wir solche Spiele gewinnen wollen. Das 3:2 fällt dann leider relativ spät, sodass uns nicht mehr viel Zeit bleibt, um noch einmal zu reagieren. Dementsprechend haben wir es auch nicht mehr geschafft, zurück ins Spiel zu kommen.«

Sebastian Baumert, Trainer des TSV Moorenweis: » Wir haben uns heute vorgenommen, gegen den Ball besser zu stehen. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Positionsspiel und haben Deisenhofen nicht durch das Zentrum kombinieren lassen. Da muss ich meiner Mannschaft ein riesengroßes Lob aussprechen. In Summe machen wir in der ersten Halbzeit im Spielaufbau einen Fehler, den Deisenhofen gnadenlos zum 1:0 ausnutzt. Nach der Trinkpause haben wir dann gemerkt, dass deutlich mehr möglich ist, sind höher gestanden und hatten anschließend auch unsere Chancen. Wir hatten drei oder vier Standardsituationen, einige Halbchancen und kurz vor der Halbzeit sogar eine hundertprozentige Möglichkeit, die wir leider liegen lassen. So gehen wir mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeit, waren damit aber insgesamt wirklich gut im Spiel. Wir wussten, dass in der zweiten Halbzeit noch mehr möglich ist. Dann geraten wir durch einen berechtigten Elfmeter mit 0:2 in Rückstand, haben uns davon aber nicht beirren lassen. Wir haben eigentlich keine weiteren großen Chancen des Gegners zugelassen und hatten selbst sehr viele Möglichkeiten. Darunter waren auch zwei hundertprozentige Chancen, die wir zunächst vergeben haben. Am Ende drehen wir das Spiel dann mit dem Schlusspfiff. Das war sicherlich etwas glücklich, aber wenn man den gesamten Spielverlauf betrachtet, war der Sieg aus meiner Sicht absolut verdient. Ein riesengroßes Kompliment an die Mannschaft – ich bin richtig stolz auf die Jungs. Der Schlüssel zum Erfolg war heute definitiv unser Spiel gegen den Ball, weil wir eine spielstarke Mannschaft aus Deisenhofen eigentlich nie richtig ins Spiel kommen lassen haben.«

Manuel Schwarz, Team-Chef des MTV München: » Wir sind relativ früh mit 2:0 in Führung gegangen und hätten zur Halbzeit eigentlich schon mit 3:0 oder 4:0 führen müssen. Aufgrund der frühen Führung waren wir anschließend jedoch nicht mehr konzentriert genug. Das Spiel war von beiden Seiten – um es gelinde auszudrücken – unterirdisch. Ich habe auf unserer Anlage schon lange kein Spiel mehr auf einem so niedrigen Niveau gesehen, wie das, was beide Mannschaften gestern gezeigt haben. Das war wirklich rein gar nichts. Infolgedessen hat dann eine Elfmeterentscheidung zum 2:1 geführt. Danach ist das Spiel nur noch so dahin geplätschert. Für die Zuschauer war das sicherlich enttäuschend. Ich war sowohl vom Gegner als auch von der Leistung unserer eigenen Mannschaft enttäuscht. Viel schlechter kann ein Fußballspiel eigentlich kaum aussehen.« Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: » Meiner Meinung nach verlieren wir unverdient mit 2:1 beim MTV München. Aus meiner Sicht lag das daran, dass es ein unattraktives und chancenarmes Bezirksligaspiel war, das eigentlich keinen Sieger verdient hatte. In der ersten Halbzeit haben wir noch versucht, Fußball zu spielen, wurden dafür aber bestraft. In der zweiten Halbzeit haben wir unseren Stil etwas angepasst und deutlich häufiger mit langen Bällen agiert. Trotzdem ist es uns nicht mehr gelungen, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Was wir hingegen sehr gut gemacht haben, war die Kontrolle in der Restverteidigung. Außerdem ist es uns gelungen, den Ausnahmespieler der Liga über weite Strecken in den Griff zu bekommen – leider nicht über die gesamte Spielzeit. Deshalb gehen wir am Ende als Verlierer vom Platz.«