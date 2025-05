Verkündete seinen Abschied als Trainer des TSV Pentenried: Paul Hense. – Foto: Dagmar Rutt

Pentenrieds Trainer Hense hört auf – Gauting geht zuhause gegen Puchheim unter Kreisklasse 1 kompakt Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 1 Landsberied Pentenried Puchheim Gautinger SC

Paul Hense hat nach der 2:6-Niederlage in Landsberied seinen Rücktritt angekündigt. Auch der Gautinger SC verliert hoch. Die Kreisklasse 1 kompakt.

Sa., 24.05.2025, 17:00 Uhr FC Landsberied Landsberied TSV Pentenried Pentenried 6 2 Abpfiff Tore: 1:0 Mehr (23.), 1:1 Papelitzky (32./FE), 2:1 Stumbaum (33.), 3:1 Schilling (37.), 4:1 Kovac (38.), 4:2 Spahiu, 5:2 Schilling (55./FE), 6:2 Förg (89.)

Paul Hense wird den TSV Pentenried am Saisonende verlassen. Das gab der gemeinsam mit Magnus Piele für die Mannschaft verantwortliche Trainer nach der 2:6-Auswärtsniederlage gegen den FC Landsberied bekannt. „Ich werde aufhören und erst einmal ein Päuschen einlegen. Mal sehen, wie es dann weitergeht“, sagte Hense. Der 38-Jährige betonte, das Verhältnis zur Mannschaft sei weiterhin intakt. „Was die Jungs mir zurückgegeben haben und was wir gemeinsam erreicht haben, hätte ich im Vorfeld sofort so unterschrieben. Sie werden ihren Weg auch in Zukunft weitergehen.“ Ausschlaggebend sei „das Drumherum“ gewesen, erklärte Hense, ohne genauer ins Detail zu gehen. „Wir haben dann beidseitig beschlossen, dass es nicht weitergeht.“

„Es hört sich komisch an, aber die bessere Mannschaft hat 2:6 verloren.“ Paul Hense Hense war 2021 zunächst als Spieler nach Pentenried gewechselt, hatte vor dreieinhalb Jahren zusammen mit Magnus Piele den Trainerposten übernommen und die Mannschaft zum Aufstieg in die Kreisklasse geführt. Danach war er zwischenzeitlich für die Reserve tätig, ehe er nach dem Abschied Alexander Strahbergers erneut im Verbund mit Piele übernahm und dreimal in Folge den Klassenerhalt schaffte. Wie es mit seinem gleichberechtigten Trainerkollegen Piele weitergeht, ist indes noch offen. Hense zeigte sich mit dem letzten Auswärtsspiel trotz der überraschenden Niederlage zufrieden. „Es hört sich komisch an, aber die bessere Mannschaft hat 2:6 verloren.“ Die Römerfelder erspielten sich eine Vielzahl von Möglichkeiten inklusive Pfosten- und Lattentreffern, doch nur Björn Papelitzky per Strafstoß und Arbnor Spahiu trafen ins Tor. Abstiegskandidat Landsberied hingegen war effektiv und sicherte sich so den Sieg. Gautinger SC kassiert gegen FC Puchheim vier Gegentore nach der Pause