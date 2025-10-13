Pentenrieder Erfolgsserie reißt mit Klatsche in Egenburg ‒ Breitbrunn verliert in Wildenroth

Pentenried verliert mit 0:5 in Egenburg – Breitbrunn unterliegt 1:2 gegen Wildenroth– Gauting mit der dritten Pleite in Folge,
VfL Egenburg – TSV Pentenried⇥5:0 (2:0) Tore: 1:0 Zech (35.), 2:0 Grüner (43.), 3:0 Grimm (56.), 4:0 Zech (59.), 5:0 Hain (90.+3)
Nach drei Siegen in Folge fand die Pentenrieder Erfolgsserie am Sonntag in Egenburg ein jähes Ende. „Schade, denn wir hätten ganz nahe oben ranrücken können“, bedauerte TSV-Coach Stefan Suchanke. Dazu hätte sein in der Woche durch Krankheiten geschwächtes Team allerdings mehr aus seinen Chancen besonders in der ersten Halbzeit machen müssen. „Wenn wir 1:0 in Führung gehen oder den Ausgleich machen, läuft das Spiel ganz anders“, sagte Suchanke. Doch Tibor Dörmer, Paul Neumann und Constantin Irzinger brachten den Ball nicht im Egenburger Tor unter. Stattdessen wurden die Gäste bei langen Bällen der Hausherren zweimal überrumpelt. Beim 0:2 leisteten sie sich beim Versuch, den Ball zu klären, auch noch ein Missverständnis. Torwart und Mitspieler behinderten sich gegenseitig. Als kurz nach der Pause TSV-Torwart Robin Dellmann einen Freistoß glänzend parieren konnte, aber beim Abpraller kein Pentenrieder zur Stelle war, nahm das Debakel beim Tabellensechsten seinen Lauf. „Da war die Moral bei meinem Team gebrochen“, berichtete Suchanke. Das schnelle 4:0 des VfL tat sein Übriges.
SpVgg Wildenroth – SF Breitbrunn⇥2:1 (1:1) Tore: 1:0 Scheidl (32.), 1:1 Schoppe (45.), 2:1 Throm (84., Foulelfmeter) – Rote Karte: Rölz/Breitbrunn (82., Notbremse)
Die Lage bei den Sportfreunden Breitbrunn ist derzeit sehr frustrierend. „Wir halten gegen die Spitzenteams immer gut mit, um dann doch mit einem Tor Unterschied zu verlieren“, klagte SF-Coach Markus Kreitner. Dieses Schicksal war dem Kreisklassisten bereits gegen Fürstenfeldbruck (1:2), Alling (1:2) und Schöngeising (2:3) widerfahren. Es wiederholte sich am Sonntag beim Tabellenersten. „Trotz unserer Personalnot haben wir es echt gut gemacht“, sagte Kreitner. Die Gäste konzentrierten sich vornehmlich auf die Defensive. Wildenroth wusste mit dem Platz nicht viel anzufangen. Ein Absprachefehler beim Versuch, den Ball zu klären, leitete dann doch die Führung der SpVgg ein. Doch ein Konter, an dessen Ende eine Flanke von Mathias Schoppe immer länger wurde und mithilfe des Innenpfostens ins Netz flog, führte noch vor der Pause zum überraschenden 1:1. In den zweiten 45 Minuten durften die Sportfreunde lange auf einen Punkt hoffen. Doch dann zupfte Martin Rölz im Strafraum am Trikot seines Gegenspielers, und der berechtigte Strafstoß besiegelte die nächste Niederlage der verletzungsgeplagten Breitbrunner Fußballer. „Noch schlimmer war aber die harte Rote Karte, die unser Spieler bei der Aktion zum Elfer gesehen hat“, haderte Kreitner.
Gautinger SC – FC Landsberied ⇥2:3 (1:2) Tore: 0:1 Bals (14./FE), 1:1 Lebek (28.), 1:2 Felbinger (43.), 1:3 Schilling (51./HE), 2:3 Galtier (90.+3) – Gelb-Rot: Feser/GSC (50./63., wdh. Handspiel)
Julian Feser spielt nun schon seit ein paar Jahren Fußball und ist in dieser Zeit auch schon das eine oder andere Mal frühzeitig zum Duschen gegangen. Eine Gelb-Rote Karte wegen zweier Handspiele wie bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Landsberied hat der 33-Jährige bisher aber auch noch nicht erlebt. Auch wenn er die Entscheidungen als etwas hart empfand, wollte er die dritte Niederlage in Folge nicht am Schiedsrichter festmachen. „Vor dem ersten Handspiel werde ich geschubst, beim zweiten drehe ich mich weg, aber man kann das schon so geben. Wir müssen die Fehler bei uns selbst suchen und den Abstiegskampf annehmen“, sagte der GSC-Kapitän. Die Niederlage gegen Landsberied hatten die Gautinger sich mal wieder zu einem großen Teil selbst zuzuschreiben. „Wir machen über weite Strecken das Spiel, aber belohnen uns nicht. Wir machen vorne die Tore nicht und hinten zu viele Fehler“, so Feser. Aus dem Spiel heraus wurde der GSC, für den Sebastian Lebek und Justin Galtier erfolgreich waren, nicht bezwungen. Dafür durch drei Standardsituationen: zwei Elfmeter und einen sehenswerten Freistoß. „Wir sind spielerisch besser als letztes Jahr, haben aber genauso wenig Punkte. Die müssen wir jetzt in den Sechs-Punkte-Spielen holen“, fordert der Kapitän.