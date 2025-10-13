Pentenrieder Erfolgsserie reißt mit Klatsche in Egenburg ‒ Breitbrunn verliert in Wildenroth

Pentenried kassiert eine Klatsche in Egenburg – Foto: Dieter Metzler

Pentenried verliert mit 0:5 in Egenburg – Breitbrunn unterliegt 1:2 gegen Wildenroth– Gauting mit der dritten Pleite in Folge,

VfL Egenburg – TSV Pentenried⇥5:0 (2:0) Tore: 1:0 Zech (35.), 2:0 Grüner (43.), 3:0 Grimm (56.), 4:0 Zech (59.), 5:0 Hain (90.+3) Nach drei Siegen in Folge fand die Pentenrieder Erfolgsserie am Sonntag in Egenburg ein jähes Ende. „Schade, denn wir hätten ganz nahe oben ranrücken können“, bedauerte TSV-Coach Stefan Suchanke. Dazu hätte sein in der Woche durch Krankheiten geschwächtes Team allerdings mehr aus seinen Chancen besonders in der ersten Halbzeit machen müssen. „Wenn wir 1:0 in Führung gehen oder den Ausgleich machen, läuft das Spiel ganz anders“, sagte Suchanke. Doch Tibor Dörmer, Paul Neumann und Constantin Irzinger brachten den Ball nicht im Egenburger Tor unter. Stattdessen wurden die Gäste bei langen Bällen der Hausherren zweimal überrumpelt. Beim 0:2 leisteten sie sich beim Versuch, den Ball zu klären, auch noch ein Missverständnis. Torwart und Mitspieler behinderten sich gegenseitig. Als kurz nach der Pause TSV-Torwart Robin Dellmann einen Freistoß glänzend parieren konnte, aber beim Abpraller kein Pentenrieder zur Stelle war, nahm das Debakel beim Tabellensechsten seinen Lauf. „Da war die Moral bei meinem Team gebrochen“, berichtete Suchanke. Das schnelle 4:0 des VfL tat sein Übriges.

SpVgg Wildenroth – SF Breitbrunn⇥2:1 (1:1) Tore: 1:0 Scheidl (32.), 1:1 Schoppe (45.), 2:1 Throm (84., Foulelfmeter) – Rote Karte: Rölz/Breitbrunn (82., Notbremse) Die Lage bei den Sportfreunden Breitbrunn ist derzeit sehr frustrierend. „Wir halten gegen die Spitzenteams immer gut mit, um dann doch mit einem Tor Unterschied zu verlieren“, klagte SF-Coach Markus Kreitner. Dieses Schicksal war dem Kreisklassisten bereits gegen Fürstenfeldbruck (1:2), Alling (1:2) und Schöngeising (2:3) widerfahren. Es wiederholte sich am Sonntag beim Tabellenersten. „Trotz unserer Personalnot haben wir es echt gut gemacht“, sagte Kreitner. Die Gäste konzentrierten sich vornehmlich auf die Defensive. Wildenroth wusste mit dem Platz nicht viel anzufangen. Ein Absprachefehler beim Versuch, den Ball zu klären, leitete dann doch die Führung der SpVgg ein. Doch ein Konter, an dessen Ende eine Flanke von Mathias Schoppe immer länger wurde und mithilfe des Innenpfostens ins Netz flog, führte noch vor der Pause zum überraschenden 1:1. In den zweiten 45 Minuten durften die Sportfreunde lange auf einen Punkt hoffen. Doch dann zupfte Martin Rölz im Strafraum am Trikot seines Gegenspielers, und der berechtigte Strafstoß besiegelte die nächste Niederlage der verletzungsgeplagten Breitbrunner Fußballer. „Noch schlimmer war aber die harte Rote Karte, die unser Spieler bei der Aktion zum Elfer gesehen hat“, haderte Kreitner.