Pentenried „versemmelt“ Auftritt beim Drittletzten – Serie des Gautinger SC reißt nach elf Spielen

Der TSV Pentenried ist seiner Favoritenrolle am Sonntagnachmittag nicht gerecht geworden. Beim Drittletzten der Kreisklasse 1 in Geltendorf verlor der Tabellensiebte deutlich. „Das Spiel haben wir total versemmelt“, kommentierte Paul Hense, der die Römerfelder gemeinsam mit Magnus Piele trainiert. Man habe dem Gegner vor allem in der ersten Halbzeit „viel zu viel Platz zum Aufdrehen gelassen“ und sei insgesamt „nicht griffig genug“ gewesen. Zudem wurde den Gästen im ersten Durchgang ein laut Hense klarer Handelfmeter verweigert. „Der Schuss von Björn Papelitzky wäre sonst vielleicht sogar reingegangen“, haderte Hense.

Jede Serie nimmt irgendwann einmal ein Ende. Mehr als ein halbes Jahr lang, seit dem 3. Oktober 2024, hatte der GSC kein Pflichtspiel mehr verloren. Die insgesamt elf Partien andauernde Serie riss jedoch am Sonntag. Beim Tabellenzweiten in Türkenfeld musste sich der GSC geschlagen geben. „Deswegen lässt jetzt aber niemand den Kopf hängen. Wir haben gegen ein spielstarkes Team verloren, die direkten Konkurrenten kommen erst noch“, sagte GSC-Kapitän Julian Feser. Anfangs sah es am Sonntag danach aus, als würde der Gautinger Lauf nahtlos so weitergehen wie in den vergangenen Wochen. Nach nur drei Minuten schoss Lasse Meyer die Gäste in Führung. Dann aber agierten die Würmtaler im eigenen Strafraum etwas zu ungestüm, und Türkenfeld konnte per Foulelfmeter ausgleichen.

Besonders bitter aus GSC-Sicht war die Entstehung des zweiten Gegentores kurz vor der Halbzeitpause, denn zuvor hatte Torschütze Maximilian Schwab den Ball laut Feser klar mit der Hand mitgenommen. In der Folge verloren die Gäste, die ohne den zuletzt besonders formstarken Sebastian Dietzel (hatte sich beim Aufwärmen verletzt) auflaufen mussten, etwas den Faden. Türkenfeld legte zehn Minuten nach Wiederbeginn ein drittes Tor nach, und der GSC schaffte nicht mehr die Wende. „Am Ende haben sie verdient gewonnen“, räumte Feser ehrlich ein.